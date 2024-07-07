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انهيار سد في وسط الصين: عمليات الإنقاذ جارية لمنع حدوث فيضانات كارثية

عمليات الإنقاذ جارية لمنع حدوث فيضانات كارثية
عمليات الإنقاذ جارية لمنع حدوث فيضانات كارثية Copyright يوروفيجن
Copyright يوروفيجن
بقلم:  يورونيوز
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لا تزال عمليات الإنقاذ جارية في مقاطعة هونان بوسط الصين بعد انهيار سد بحيرة دونغتينغ في بلدة توانزو، مقاطعة هوارونغ، عصر يوم الجمعة.

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لا تزال عمليات الإنقاذ جارية في مقاطعة هونان بوسط الصين بعد انهيار سد بحيرة دونغتينغ في بلدة توانزو، مقاطعة هوارونغ، عصر يوم الجمعة.

حدث انهيار السد عند حوالي الساعة 2:00 مساء يوم الجمعة، مما تسبب في تدفق كميات هائلة من المياه إلى المناطق المحيطة.

ودفع الفيضان السلطات إلى إجلاء جميع السكان المحليين المتضررين من المنطقة، ولم ترد أي أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

وتعمل فرق الإنقاذ بلا كلل على مدار الساعة لمنع المزيد من الفيضانات، باستخدام الآلات الثقيلة لوضع الحجارة على طول طرفي السد لإغلاق الفجوة.

وأكد جي تشيجانج، مدير مكتب موارد المياه في مقاطعة هوارونغ، على التزامهم الصارم بتعليمات الرئيس شي جينبينغ، وبذل قصارى الجهد لتنفيذ عمليات الإنقاذ لحماية أرواح وممتلكات السكان.

وبحسب وسائل إعلام محلية، تم إجلاء 5755 شخصا من المتضررين حتى الآن، وذلك بفضل جهود أكثر من 2300 من رجال الإنقاذ.

ووفرت السلطات 5000 مجموعة طوارئ عائلية للمجليين، ونقلتهم إلى مواقع إعادة التوطين المجهزة بالإمدادات الأساسية.

وقال أحد السكان الذين تم إجلاؤهم، يدعى باي، إنهم يتلقون طعاما وشرابا في مواقع إعادة التوطين، بما في ذلك العصيدة المكونة من ثمانية مكونات وكعك البيض والمياه المعدنية.

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