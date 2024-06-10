Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار

ترندينغ

جدول زمني

My Europe

أبواب

برامج

العالم

أبواب

برامج

أعمال

أبواب

برامج

Next

أبواب

برامج

Green

أبواب

برامج

الصحة

أبواب

برامج

ثقافة

أبواب

برامج

سفر

أبواب

برامج

فيديو
عرض المزيد

تغطية خاصة

Eventsالأحداثالبودكاست
Loader

جدونا

اعلان

شاهد: مشاهد جوية لفيضانات في جنوب النمسا

فياضانات في النمسا
فياضانات في النمسا Copyright Markus Leodolter/AP
Copyright Markus Leodolter/AP
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تسبب هطول الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في بلدة دويتشفيستريتز الواقعة في جنوب غرب النمسا.

اعلان

وتسببت الفيضانات بجرف المركبات كما ألحقت أضرارا بالمنازل واقتصرت حركة الموصلات على القوارب فقط.وقال متحدث باسم البلدية إن بعض السائقين علقوا في سياراتهم وتم إنقاذهم.

وأظهرت لقطات مصورة أشخاصا يصعدون على السيارات بحثا عن الأمان بينما قذفتهم المياه بين المنازل.وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم بسبب ظروف الطقس القاسية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن العديد من الأشجار وقعت على الطرق بسبب الرياح، ولا تزال عدة طرق مغلقة.

 

واستجابت وحدة الإطفاء لأكثر من 800 حالة طوارئ مرتبطة بالعواصف.

المصادر الإضافية • إي في أن

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

"دعوا المزارع يعيش".. مزارعو النمسا يغضبون ويحتجون بالنعال أمام البرلمان للمطالبة بحقوقهم

شاهد: في فعالية مثيرة للجدل.. روس يحتفلون بيوم النصر وسط شوارع العاصمة النمساوية فيينا

الخطوط الجوية النمساوية تلغي 400 رحلة قبل عطلة عيد الفصح بسبب خلاف مع النقابة

كوارث طبيعية فيضانات - سيول أمطار النمسا