شاهد: مشاهد جوية لفيضانات في جنوب النمسا

بقلم: يورونيوز

تسبب هطول الأمطار الغزيرة في حدوث فيضانات شديدة في بلدة دويتشفيستريتز الواقعة في جنوب غرب النمسا.

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وتسببت الفيضانات بجرف المركبات كما ألحقت أضرارا بالمنازل واقتصرت حركة الموصلات على القوارب فقط.وقال متحدث باسم البلدية إن بعض السائقين علقوا في سياراتهم وتم إنقاذهم.

وأظهرت لقطات مصورة أشخاصا يصعدون على السيارات بحثا عن الأمان بينما قذفتهم المياه بين المنازل.وحثت السلطات السكان على البقاء في منازلهم بسبب ظروف الطقس القاسية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن العديد من الأشجار وقعت على الطرق بسبب الرياح، ولا تزال عدة طرق مغلقة.

واستجابت وحدة الإطفاء لأكثر من 800 حالة طوارئ مرتبطة بالعواصف.