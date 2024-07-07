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مباشر. حرب غزة: الجيش الإسرائيلي أمر بتفعيل بروتوكول هانيبال وقتل الخاطف والمخطوف في 7 أكتوبر (تحقيق)

دبابة إسرائيلية في قطاع غزة
دبابة إسرائيلية في قطاع غزة Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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مع دخول الحرب على قطاع غزة يومها الـ275، يستمر القصف الإسرائيلي العنيف على المنطقة، مما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والميداني.

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ووفقًا لما نشرته صحيفة هآرتس، الأحد، فإن تحقيقات جديدة تكشف أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بمنع أي سيارة من العودة إلى غزة في السابع من أكتوبر.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن التحقيقات تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي أصدر أوامر بتفعيل بروتوكول هانيبال بقتل الخاطف والمخطوف في 7 أكتوبر

وفي تل أبيب، تزايدت الضغوط الشعبية حيث خرجت مظاهرات حاشدة منذ صباح اليوم الأحد في تل أبيب.

وأشار المتظاهرون السبت إلى أنهم لن يسمحوا لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالعودة من الكونغرس الأمريكي ما لم يتم إعادة الأسرى من غزة.

وفي السياق ذاته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت أن نتنياهو يعتقد أنه يستطيع مواصلة هذه الحرب دون مواجهة التبعات السياسية.

وذكرت مصادر إسرائيلية لموقع "أكسيوس" أن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، بيل بيرنز، سيتوجه إلى قطر الأسبوع المقبل للمشاركة في المفاوضات بشأن صفقة الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.

وفي الشمال لا يزال الوضع على حاله، مع استمرار الضربات المتبادلة بين إسرائيل وحزب الله، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي والأمني. هذا التصعيد المستمر يثير المخاوف من تداعيات أوسع على الاستقرار في المنطقة.

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