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نتنياهو: لا تأكيد بشأن مقتل القائد العسكري لحماس محمد الضيف

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو Copyright AP Photo
Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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وأوضح رئيس الوزراء أن "الحرب ستنتهي فقط عندما نحقق كافة أهدافها"، مؤكدا أنها" لن تتوقف قبل ذلك بثانية واحدة".

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أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الغارة على المواصي استهدفت القيادي في القسام محمد الضيف ونائبه رافع سلامة، مشيرا إلى أنه "لا يعلم مصيرهما". 

وفي مؤتمر صحفي عقده مساء السبت، بعد ساعات من "المجزرة" التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي في مواصي خان يونس، وفقا لوزارة الصحة في القطاع المنكوب والتي راح ضحيتها أكثر من 90 قتيلا ومئات الجرحى، قال نتنياهو إنه بارك عملية المواصي بعد أن عرضها عليه الشاباك الليلة الماضية.

وأشار إلى أن "قتل قياديي حماس يقربنا من تحقيق أهدافنا وهذا العمل رسالة إلى إيران وأذرعها في المنطقة"، مشددا على أن تحقيق النصر على حماس هو  شرط أساسي للنصر على المحور الإيراني.

وأوضح رئيس الوزراء أن "الحرب ستنتهي فقط عندما نحقق كافة أهدافها"، مؤكدا أنها" لن تتوقف قبل ذلك بثانية واحدة".

واعتبر أن الدولة العبرية "في مرحلة تقدم إيجابي في الحرب وليس من الصائب وقفها الآن".

ورفض نتنياهو الانتقادات التي تتهمه بعرقلة المفاوضات، مشددا على أنه لا يعرقل "إتمام أي صفقة"، قائلا "إذا كانت هناك صفقة جيدة فعلينا الثبات على المبادئ التي وضعناها"، مشيرا إلى أنه "مصر  على عودة أكبر عدد ممكن من الرهائن في المرحلة الأولى من صفقة التبادل".

وأفاد أنه لم يضف أي بند إلى البنود الأصلية التي كانت موجودة في مقترح الصفقة الأصلي.

وأوضح نتنياهو أن واشنطن تدرك جيدا أن الاغتيالات جزء أساسي في سياستنا لهزيمة حماس.

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