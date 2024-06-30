حرب غزة: إسرائيل تواصل قصفها الجوي وعملياتها البرية بحي الشجاعية واشتباكات ضارية في رفح

بقلم: يورونيوز

الضفة الغربية تشهد عمليات عسكرية متواصلة واعتقالات شبه يومية حيث وصل عدد الفلسطينيين بالصفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة إلى أكثر من 9500 معتقل

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يظل حي الشجاعية شوكة في حلق الجيش الإسرائيلي، ففيه ذاق خسارات كبيرة ويعتبره الحي الأكثر خطورة في القطاع، فعاد إلى اجتياح الحي وكثف هجماته الجوية والبرية وبلغت غاراته الأربعين طلعة جوية على الحي الواقع شرق مدينة غزة شمالي القطاع، ودارت معارك ضارية بين وحدات الجيش ومقاتلي حماس والفصائل الأخرى منذ الخميس الماضي.

وعلى الجبهة الشمالية حلق الطيران الإسرائيلي في القاعين الغربي والأوسط بشكل مكثف، بعد أن أغار على بلدة الحولا ودمر أحد المباني.

آخر تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة في يومها الـ268