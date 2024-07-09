وسط الحرب المستمرة على غزة.. المغرب يشتري من إسرائيل قمرا صناعيا استخباريا للتجسس بنحو مليار دولار

بقلم: يورونيوز

توطيدا للعلاقات الثنائية المغرب يشتري قمرا صناعيا استخباريا من إسرائيل بحوالي مليار دولار

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في خضم الحرب في غزة، تعمل إسرائيل على تعميق علاقاتها الأمنية مع المغرب، وبحسب موسائل إعلام غربية، فإن شركة الصناعات الجوية الإسرائيلية ستزود الرباط بقمر صناعي استخباراتي تجسسي كجزء من صفقة تبلغ قيمتها نحو مليار دولار.

وبحسب تقرير لصحيفة "لا تريبيون" الفرنسية، اتفقت إسرائيل والمغرب على الصفقة بالفعل في نهاية عام 2023 وتم التوقيع عليها في الأيام القليلة الماضية، بحيث سيتم تسليم القمر الصناعي IA في غضون خمس سنوات تقريبًا وسيحل محل القمرين. أقمار إيرباص الصناعية التي يستخدمها المغرب حاليا - محمد السادس-أ ومحمد السادس-ب وبحسب المنشور الصادر في فرنسا، فإن تحركات المغرب تهدف إلى تحسين قدراته العسكرية في مجال الدفاع الجوي والبري والبحري.

وقد أبلغت اليوم الثلاثاء شركة TEA بورصة تل أبيب، بشكل غامض، عن دخول عقد مع طرف لم تفصح عن تفاصيله حيز التنفيذ، والذي ستدفع في إطاره عقب العقد وفقا لامتثالها للمعالم المحددة على مدى حوالي الخمس سنوات، لم تحدد بورصة بورصة تل أبيب طبيعة العقد أيضًا.

وأكدت مصادر أمنية لـصحيفة كالكاليست الإسرائيلية الاقتصادية أن إعلان وكالة الطاقة الدولية للبورصة يشير إلى صفقة عملاقة لتوريد قمر صناعي للاستخبارات، في غضون ذلك، علمت الصحيفة أن رئيس الصناعات الجوية عمير بيرتس، سافر في الأيام الأخيرة إلى المغرب عبر دولة أوروبية لتوقيع الصفقة والتي ظلت حتى الآن سرية.

وبحسب مقال نشرته صحيفة "لا تريبيون" الفرنسية وتناقلته وسائل إعلام عبرية، ستتسلم المغرب القمر الصناعي المتطور في غضون خمس سنوات تقريبًا. وسيحل محل قمري إيرباص اللذان تستخدمهما حاليا المغرب وذلك بهدف تحسين قدراته العسكرية في مجال الدفاع الجوي والبري والبحري.

وفي خضم الحرب على غزة، تعمل إسرائيل على تعميق علاقاتها الأمنية مع المغرب حيث باعت له نظام دفاع جوي متطور ("باراك 8") مقابل نصف مليار دولار. وقد تم بالفعل تزويد الجيش المغربي بمعظم مكونات تلك المنظومة الدفاعية.

يذكر أن المغرب طبّعت علاقاتها مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، بعد أعوام طويلة أدار خلالها البلدان علاقاتهما سرا.