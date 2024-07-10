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شاهد: للتغلب على الجر الشديد.. حديقة حيوان براغ تستعين بأطنان من مكعبات الثلج

إحضار الثلج إلى الدبب القطبية في يوم حار ومشمس في حديقة حيوان براغ، جمهورية التشيك، الأربعاء، 10 يوليو 2024.
إحضار الثلج إلى الدبب القطبية في يوم حار ومشمس في حديقة حيوان براغ، جمهورية التشيك، الأربعاء، 10 يوليو 2024. Copyright Petr David Josek/ AP
Copyright Petr David Josek/ AP
بقلم:  يورونيوز
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بهدف التخفيف من وطأة ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي، عمد حراس حديقة حيوان براغ، اليوم الأربعاء، إلى تقديم اكميات كبيرة من الثلوج للحيوانات في مبادرة ملفتة.

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تم وضع الثلج بشكل مدروس في جميع أنحاء الحديقة، مما أدى إلى تبريد بعض الأماكن حيث يمكن للحيوانات أن تلجأ إليها للتخفيف من حرارة الجو.

يمكن لطيور البطريق والدببة القطبية والحيوانات الأخرى التي اعتادت على المناخ البارد أن تستفيد بشكل خاص من الأمكنة التي فيها مكعبات الثلج.

وقال مسؤولو حديقة الحيوان إنه سيتم توزيع مكعبات الثلج طوال فصل الصيف لمساعدة الحيوانات والحفاظ على البرودة.

ثعلب ماء يأكل سمكة على كومة من الثلج في يوم حار ومشمس في حديقة حيوان براغ، جمهورية التشيك، الأربعاء، 10 يوليو 2024.
ثعلب ماء يأكل سمكة على كومة من الثلج في يوم حار ومشمس في حديقة حيوان براغ، جمهورية التشيك، الأربعاء، 10 يوليو 2024.Petr David Josek/AP
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