شاهد: للتغلب على الجر الشديد.. حديقة حيوان براغ تستعين بأطنان من مكعبات الثلج

بقلم: يورونيوز

بهدف التخفيف من وطأة ارتفاع درجات الحرارة بشكل قياسي، عمد حراس حديقة حيوان براغ، اليوم الأربعاء، إلى تقديم اكميات كبيرة من الثلوج للحيوانات في مبادرة ملفتة.

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تم وضع الثلج بشكل مدروس في جميع أنحاء الحديقة، مما أدى إلى تبريد بعض الأماكن حيث يمكن للحيوانات أن تلجأ إليها للتخفيف من حرارة الجو.

يمكن لطيور البطريق والدببة القطبية والحيوانات الأخرى التي اعتادت على المناخ البارد أن تستفيد بشكل خاص من الأمكنة التي فيها مكعبات الثلج.

وقال مسؤولو حديقة الحيوان إنه سيتم توزيع مكعبات الثلج طوال فصل الصيف لمساعدة الحيوانات والحفاظ على البرودة.