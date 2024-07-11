شاهد: الجيش الأوكراني ينشر صورا جوية نادرة تظهر دمارا كبيرا لمدينة توريتسك المحاصرة

بقلم: يورونيوز

قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي يوم الأحد إن روسيا أسقطت أكثر من 800 قنبلة انزلاقية في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي وحده.

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نشر الجيش الأوكراني الخميس مقطع فيديو يُظهر الدمار في بلدة توريتسك الشرقية المحاصرة في أوكرانيا.

وتظهر اللقطات التي صورت بمسيرة مناطق سكنية مدمرة ومنازل مسواة بالأرض ودخان يتصاعد من المباني.

كانت مدينة توريتسك، وهي مدينة صناعية في منطقة دونيتسك، تعرضت لقصف روسي عنيف في الأيام الأخيرة.

ويقول اللواء الميكانيكي 32 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في تعليق على الفيديو: "هذا ما تبدو عليه المدينة الآن، هذا ما يجلبه "السلام الروسي" إلى أرضنا، كثافة جنونية للمعارك، وقصف مستمر"،

وقد دفعت الهجمات في منطقة دونيتسك التي مزقتها الحرب إلى تكثيف جهود الإجلاء من قبل خدمات الإنقاذ الأوكرانية.

وقال مسؤولون محليون إن القنابل الانزلاقية الروسية القوية استخدمت أيضا في البلدة، وهي أحدث نقطة اشتعال في الجبهة الشرقية مع استمرار الهجمات الروسية التي تضع الوحدات الأوكرانية المنهكة على خط الجبهة في موقف دفاعي.

كان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قال يوم الأحد إن روسيا أسقطت أكثر من 800 قنبلة انزلاقية في أوكرانيا خلال الأسبوع الماضي وحده.