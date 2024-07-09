مستشار في مجلس الامن القومي الأمريكي: بوتين مخطئ إن ظن بوسعه الصمود أمام الناتو الداعم لأوكرانيا

بقلم: يورونيوز مع shona Murray

يجتمع حلفاء الناتو في واشنطن العاصمة للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين للحلف. تهدف الإعلانات الجديدة حول المزيد من الدعم لأوكرانيا إلى إظهار موسكو أن لا أحد يتخلى عن كييف.

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يسعى حلفاء الناتو إلى أن يوضحوا لموسكو أن الدعم لأوكرانيا دائم، وأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "مخطئ تمامًا" إذا اعتقد أنه سيصمد أكثر من ذلك.

يتواجد قادة دول حلف الناتو الـ32 في العاصمة الأمريكية واشنطن للاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس الحلف، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن إعلانات جديدة بشأن الدفاع الجوي لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ باتريوت.

ولكن القمة لن تكون بأي حال من الأحوال نقطة تحول بالنسبة لأوكرانيا في الانضمام إلى الحلف - ولن تكون هناك دعوة لكييف.

كما سيتم التعهد بتقديم 40 مليار يورو كمساهمات عسكرية للعام المقبل وإنشاء بعثة للتدريب والمساعدة الأمنية للقوات الأوكرانية.

وكلها تهدف إلى "إضفاء الطابع المؤسسي" أو بناء جسر لأوكرانيا للانضمام في نهاية المطاف عندما "تحين اللحظة المناسبة"، حسبما قالت مصادر في الناتو.

ستصبح المبادرة التي تم إنشاؤها حديثًا، والتي أطلق عليها مبدئيًا اسم NSATU - المساعدة الأمنية والتدريب لأوكرانيا من أجل أوكرانيا - المنتدى الرئيسي للحلف للتدريب وتنسيق عمليات تسليم الأسلحة.

وسيكون مقرها في ألمانيا ويقودها جنرال برتبة ثلاث نجوم مع أكثر من 700 موظف.

سيصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي العاصمة واشنطن، حيث سيعقد العديد من الاجتماعات الثنائية بالإضافة إلى استضافة حدث خاص مع الرئيس الأمريكي جو بايدن للحلفاء والشركاء من خارج الناتو الذين وقعوا اتفاقيات أمنية ثنائية مع أوكرانيا.

وقال مايكل كاربنتر، المدير الأول لأوروبا في مجلس الأمن القومي الأمريكي، للصحفيين إنه إلى جانب الإعلانات المخطط لها عن مساهمات عسكرية جديدة لأوكرانيا، سيعزز التحالف الداعم على المدى الطويل.

وقال كاربنتر إننا سنرسل «إشارة قوية إلى بوتين مفادها أنه إذا كان يعتقد أنه قادر على الصمود أكثر من تحالف الدول الداعمة لأوكرانيا، فهو مخطئ تمامًا».

وأضاف كاربنتر: «سينشئ الحلفاء قيادة عسكرية جديدة للناتو في ألمانيا ستستفيد من نقاط القوة المؤسسية للناتو لتنسيق التدريب والتجهيز، ومساعدة أوكرانيا على تطوير القوة المستقبلية».

الضربات الروسية «مروعة ومأساوية ولا معنى لها»

تهدف الحاجة إلى إضفاء الطابع المؤسسي على الدعم لأوكرانيا إلى توفير معدات عسكرية يمكن التنبؤ بها ومستقرة وتجنب أوجه القصور المستقبلية، والتي أثبتت أنها كارثية في ساحة المعركة في الأشهر الأخيرة.

إنها أيضًا خطة وضعها الأمين العام المنتهية ولايته ينس ستولتنبرغ لمحاولة ضمان أن يظل الدعم لأوكرانيا جزءًا لا يتجزأ من أولويات الناتو ووظائفه، لا سيما في حالة وصول دونالد ترامب أو الحكومات الأخرى المعادية للجهود المؤيدة لأوكرانيا إلى السلطة.

على الرغم من عدم وجود إجماع حول متى أو كيف يمكن لأوكرانيا الانضمام في نهاية المطاف، فإن العديد من الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة، حريصة على ضمان أن ينقل التحالف النية بأن أوكرانيا تسير على طريق «لا رجعة فيه» للعضوية.

وفي الواقع، لن تكون هناك «دعوة مناسبة للعضوية، بل نعمل بدلاً من ذلك على وضع أهداف لبناء جسر إلى العضوية»، كما قال مصدر في حلف شمال الأطلسي لـ «يورونيوز».

«علينا أن نقول شيئًا جديدًا؛ علينا أن نحاول العثور على الكلمات المناسبة لتقديم شيء أكثر من العام الماضي، لذلك لا يغير ذلك حقيقة أننا ملتزمون، وسنقوم، عندما يسمح الوقت، بدعوة أوكرانيا للانضمام»، قال مصدر آخر من دولة حلف شمال الأطلسي.

حرس شرف يحمل علمي الولايات المتحدة وسلوفاكيا أثناء سيرهم على مدرج المطار قبل وصول رئيس سلوفاكيا بيتر بيليغريني، 8 يوليو 2024 AP Photo/Mark Schiefelbein

وقال كاربنتر إن اللغة المستخدمة في ختام القمة ستعترف بجهود الإصلاح الجارية في أوكرانيا وستظهر دعم الحلفاء لأوكرانيا في طريقها إلى عضوية الناتو.

وتأتي القمة في أعقاب ضربة صاروخية روسية على مستشفى للأطفال في كييف يوم الاثنين.

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وقد دعت الولايات المتحدة - التي تترأس القمة - إلى إجراء تحقيق في جرائم الحرب في الهجوم مع ظهور صور الممرضات والأطباء والآباء الذين يحتضنون أطفالًا يعانون من السرطان أو الأمراض الجراحية.

مكان وقوع الضربة الروسية على مستشفى للأطفال في كييف AP Photo

وتعتقد مصادر الناتو أن هذه كانت رسالة متعمدة قبل القمة، حيث يحاول بوتين بشكل متكرر أن يلقي بظلاله على الأحداث الدولية بعروض استفزازية لـ «القوة».

ظهرت مشاهد اليأس المطلق من مستشفى أوهماتديت في العاصمة الأوكرانية، حيث قُتل شخصان على الأقل وأصيب العديد.

«يمكنك استخدام أي صفات لوصف هجوم على مستشفى للأطفال. قال كاربنتر: «من وجهة نظر إنسانية، إنه أمر مروع ومأساوي ولا معنى له ويحتاج إلى التحقيق الجاد».