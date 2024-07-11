فيضانات وانهيارات أرضية في تشونغتشينغ الصينية تُخلف 6 قتلى على الأقل

بقلم: يورونيوز

تسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الأربعاء في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في تشونغتشينغ، وهي بلدية في جنوب غرب الصين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإجلاء الآلاف من السكان.

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وبدأت الأمطار الغزيرة في الهطول على بعض المناطق والمقاطعات في تشونغتشينغ مساء الأربعاء، حيث تجاوزت كمية الأمطار في بعض المناطق 254.6 مليمترًا (10 بوصات) في غضون 12 ساعة فقط.

وأدى ذلك إلى ارتفاع مستويات المياه في 15 نهرا على الأقل، مما تسبب في فيضانات واسعة النطاق.

وتمكن رجال الإنقاذ من إجلاء السكان المحاصرين في المباني في المناطق المنخفضة في الضواحي.

وتعمل فرق الطوارئ على إزالة الطمي وتصريف المياه من الطرق والمناطق المتضررة. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونصحت السلطات السكان باتخاذ الحيطة والحذر عند التنقل أو ممارسة الأنشطة الخارجية.