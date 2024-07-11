Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

فيضانات وانهيارات أرضية في تشونغتشينغ الصينية تُخلف 6 قتلى على الأقل

فيضانات على طول نهر بيغيانغ في مدينة تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين يوم الاثنين 22 أبريل 2024.
فيضانات على طول نهر بيغيانغ في مدينة تشينغيوان في مقاطعة قوانغدونغ جنوب الصين يوم الاثنين 22 أبريل 2024. Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

تسببت الأمطار الغزيرة المستمرة منذ يوم الأربعاء في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في تشونغتشينغ، وهي بلدية في جنوب غرب الصين، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وإجلاء الآلاف من السكان.

اعلان

وبدأت الأمطار الغزيرة في الهطول على بعض المناطق والمقاطعات في تشونغتشينغ مساء الأربعاء، حيث تجاوزت كمية الأمطار في بعض المناطق 254.6 مليمترًا (10 بوصات) في غضون 12 ساعة فقط.

وأدى ذلك إلى ارتفاع مستويات المياه في 15 نهرا على الأقل، مما تسبب في فيضانات واسعة النطاق.

وتمكن رجال الإنقاذ من إجلاء السكان المحاصرين في المباني في المناطق المنخفضة في الضواحي.

وتعمل فرق الطوارئ على إزالة الطمي وتصريف المياه من الطرق والمناطق المتضررة. وتحذر إدارة الأرصاد الجوية من استمرار هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونصحت السلطات السكان باتخاذ الحيطة والحذر عند التنقل أو ممارسة الأنشطة الخارجية.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مقتل أربعة أشخاص جراء عواصف وفيضانات اجتاحت جنوب غرب سويسرا

شاهد: 4 قتلى بسبب عواصف شديدة في سويسرا وشمال إيطاليا.. فيضانات وانهيارات أرضية تترك الدمار وراءها

شاهد: السلطات السويسرية تتفقد الأضرار إثر عواصف رعدية وفيضانات ضربت البلاد

ضحايا الصين فيضانات - سيول بحث وإنقاذ