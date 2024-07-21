فيضانات الصين تودي بحياة 20 شخصًا وتخلف عشرات المفقودين

بقلم: يورونيوز

ذكرت قناة الصين الرسمية CCTV، أن الفيضانات المفاجئة التي تجتاح البلاد خلفت ما يصل إلى 20 قتيلاً.

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ذكرت قناة CCTV التلفزيونية الرسمية، أن الفيضانات المفاجئة التي تجتاح الصين منذ أيام خلفت ما يصل إلى 20 قتيلاً.

ولقي ثمانية أشخاص آخرين حتفهم في مقاطعة سيتشوان، بينما فُقد 30 آخرون بعد أن غمرت الفيضانات المفاجئة قرية شينهوا في جنوب غرب البلاد.

وقعت الكارثة عند حوالي الساعة 2:30 من صباح يوم السبت، مما تسبب في أضرار لأكثر من 40 منزلًا وتأثر 1254 من سكان القرية، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وتستمر جهود الإنقاذ مع إعادة فتح الطرق واستعادة الاتصالات جزئيًا.

وفي مقاطعة شنشي شمال غربي البلاد، أدى انهيار جسر يوم الجمعة إلى وفاة 12 شخصًا، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن 31 شخصًا مفقودين.

كما ذكرت قناة CCTV، أن التحقيق الأولي أظهر سقوط 17 سيارة وثماني شاحنات في نهر جينتشيان أسفل الجسر.