Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

فيضانات الصين تودي بحياة 20 شخصًا وتخلف عشرات المفقودين

فيضانات تجتاح الصين
فيضانات تجتاح الصين Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

ذكرت قناة الصين الرسمية CCTV، أن الفيضانات المفاجئة التي تجتاح البلاد خلفت ما يصل إلى 20 قتيلاً.

اعلان

ذكرت قناة CCTV التلفزيونية الرسمية، أن الفيضانات المفاجئة التي تجتاح الصين منذ أيام خلفت ما يصل إلى 20 قتيلاً.

ولقي ثمانية أشخاص آخرين حتفهم في مقاطعة سيتشوان، بينما فُقد 30 آخرون بعد أن غمرت الفيضانات المفاجئة قرية شينهوا في جنوب غرب البلاد.

وقعت الكارثة عند حوالي الساعة 2:30 من صباح يوم السبت، مما تسبب في أضرار لأكثر من 40 منزلًا وتأثر 1254 من سكان القرية، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وتستمر جهود الإنقاذ مع إعادة فتح الطرق واستعادة الاتصالات جزئيًا.

وفي مقاطعة شنشي شمال غربي البلاد، أدى انهيار جسر يوم الجمعة إلى وفاة 12 شخصًا، فيما يواصل رجال الإنقاذ البحث عن 31 شخصًا مفقودين.

كما ذكرت قناة CCTV، أن التحقيق الأولي أظهر سقوط 17 سيارة وثماني شاحنات في نهر جينتشيان أسفل الجسر.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

فيضانات وانهيارات أرضية في تشونغتشينغ الصينية تُخلف 6 قتلى على الأقل

انهيار سد في وسط الصين: عمليات الإنقاذ جارية لمنع حدوث فيضانات كارثية

انهيار جسر في الصين يخلف 11 قتيلا على الأقل و 60 مفقودا وسط عواصف وفيضانات

ضحايا كوارث طبيعية الصين فيضانات - سيول بحث وإنقاذ