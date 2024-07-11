Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
Eventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

تصعيد جديد: 66 طائرة صينية تحلق حول تايوان في يوم واحد

إقلاع طائرة حربية صينية في الجو
إقلاع طائرة حربية صينية في الجو Copyright Kin Cheung/AP
Copyright Kin Cheung/AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button

أبلغت تايوان عن زيادة في نشاط القوات الجوية الصينية، حيث رصدت 66 طائرة صينية حول الجزيرة في يوم واحد وهو رقم قياسي لهذا العام.

اعلان

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية عن زيادة في عدد الطائرات العسكرية الصينية حول الجزيرة الخاضعة للحكم الذاتي، وذلك بعد يوم من قيام بكين بتدريبات عسكرية مع حاملة طائرات في المياه القريبة. وقد رصدت الوزارة 66 طائرة عسكرية صينية تحوم حول تايوان خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يجعله رقمًا قياسيًا هذا العام.

وأوردت وزارة الدفاع في بيانها: "تم رصد 66 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني وسبع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تحوم حول تايوان".

ووفقًا للوزارة، عبرت 56 من الطائرات خط الوسط لمضيق تايوان، ودخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية لتايوان. وأضافت الوزارة أنه تم أيضًا رصد سبع سفن تابعة للبحرية الصينية.

كان الرقم القياسي السابق للطائرات العسكرية الصينية حول تايوان في مايو/أيار، عندما أرسلت بكين 62 طائرة عسكرية وقد جاء ذلك في خضم المناورات العسكرية التي أطلقتها بكين بعد تولي الرئيس التايواني لاي تشينغ تي منصبه.

وقد أبلغت تايبيه عن نشاط عسكري صيني متكرر في السنوات الأربع الماضية مع تكثيف بكين الضغط على الجزيرة.

هذا وتطالب الصين بتايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي كجزء من أراضيها.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

حرب غزة: قصف متواصل على القطاع وبوريل يؤكد أن ممثلي دول الناتو سيبحثون سبل التوصل لحل الدولتين

تصعيد جديد.. الناتو يتهم الصين بالتورط في الحرب الروسية الأوكرانية وبكين تندد بـ "الخطاب العدائي"

إنقاذ 87 مهاجرًا في البحر المتوسط من قبل منظمة أطباء بلا حدود

محطة الفضاء الصينية جيش التحرير الشعبي الصيني تايوان الصين- حاملة طائرات طائرات