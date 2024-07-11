تصعيد جديد: 66 طائرة صينية تحلق حول تايوان في يوم واحد

بقلم: يورونيوز

أبلغت تايوان عن زيادة في نشاط القوات الجوية الصينية، حيث رصدت 66 طائرة صينية حول الجزيرة في يوم واحد وهو رقم قياسي لهذا العام.

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أعلنت وزارة الدفاع التايوانية عن زيادة في عدد الطائرات العسكرية الصينية حول الجزيرة الخاضعة للحكم الذاتي، وذلك بعد يوم من قيام بكين بتدريبات عسكرية مع حاملة طائرات في المياه القريبة. وقد رصدت الوزارة 66 طائرة عسكرية صينية تحوم حول تايوان خلال الـ 24 ساعة الماضية، مما يجعله رقمًا قياسيًا هذا العام.

وأوردت وزارة الدفاع في بيانها: "تم رصد 66 طائرة تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني وسبع سفن تابعة لجيش التحرير الشعبي الصيني تحوم حول تايوان".

ووفقًا للوزارة، عبرت 56 من الطائرات خط الوسط لمضيق تايوان، ودخلت منطقة تحديد هوية الدفاع الجوي الشمالية والجنوبية الغربية والجنوبية الشرقية لتايوان. وأضافت الوزارة أنه تم أيضًا رصد سبع سفن تابعة للبحرية الصينية.

كان الرقم القياسي السابق للطائرات العسكرية الصينية حول تايوان في مايو/أيار، عندما أرسلت بكين 62 طائرة عسكرية وقد جاء ذلك في خضم المناورات العسكرية التي أطلقتها بكين بعد تولي الرئيس التايواني لاي تشينغ تي منصبه.

وقد أبلغت تايبيه عن نشاط عسكري صيني متكرر في السنوات الأربع الماضية مع تكثيف بكين الضغط على الجزيرة.

هذا وتطالب الصين بتايوان التي تتمتع بحكم ديمقراطي كجزء من أراضيها.