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تايوان تصد تهديدات الصين بفرض عقوبة الإعدام على "الانفصاليين" ورئيسها يؤكد: لا يحق لبكين معاقبتنا

رئيس تايوان لاي تشينغ تي
رئيس تايوان لاي تشينغ تي Copyright ChiangYing-ying/ The AP.
Copyright ChiangYing-ying/ The AP.
بقلم:  يورونيوز
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أدانت تايوان بشدة إعلان الصين عن فرض عقوبة الإعدام على "الانفصاليين" المتشددين الذين يدعون إلى استقلال الجزيرة، ووصفت ذلك بأنه "انتهاك خطير" للسيادة التايوانية والقانون الدولي.

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ونشرت الصين، الجمعة، مبادئ توجيهية قضائية جديدة تنصّ على عقوبة الإعدام في القضايا "الخطرة"، التي تستهدف مؤيّدين "متعصّبين" يعملون من أجل استقلال تايوان.

وقال رئيس تايوان لاي تشينغ تي "أريد أن أؤكد أنّ الديمقراطية ليست أصل الجريمة. الاستبداد هو أصل الجريمة".

وأضاف أنّه "لا يحق للصين معاقبة شعب تايوان على ما يمثله ولا يحق لها محاكمة تايوانيين خارج حدودها".

واعتبر لاي أنّ العلاقات بين البلدين ستتدهور في حال "لم تقبل (الصين) بوجود جمهورية الصين (الاسم الرسمي لتايوان) وتجري تبادلات وحوارات مع الحكومة التايوانية الشرعية والمنتخبة ديمقراطياً".

وأوضح الرئيس التايواني: "هذا هو الطريق الصحيح لتحسين رفاهية الناس على جانبي" مضيق تايوان، الممر المائي الذي يفصل بين تايوان والصين.

وتَعتبر الصين تايوان التي تخضع لحكم ذاتي، جزءاً لا يتجزأ من أراضيها ولا تستبعد اللجوء إلى القوة لاستعادتها، إذا لزم الأمر.

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