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جدونا

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وزير الدفاع الصيني: مستعدون لمنع استقلال تايوان "بالقوة"

وزير الدفاع الصيني دونغ جون
وزير الدفاع الصيني دونغ جون Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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حذر وزير الدفاع الصيني دونغ جون الأحد من أن جيش بلاده مستعد لمنع استقلال تايوان "بالقوة" لكنه دعا إلى تبادلات أكبر مع الولايات المتحدة.

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تصريحات جونغ جاءت خلال كلمة له في منتدى شانغريلا الدفاعي في سنغافورة، وعقب استئناف المحادثات مع نظيره الأمريكي لأول مرة منذ انهيار الاتصالات بين الجيشين الأمريكي والصيني في عام 2022 بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي آنذاك نانسي بيلوسي لتايوان، مما أثار غضب بكين.

وقال دونغ في حوار شانغريلا حيث التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن يوم الجمعة: "كنا دائمًا منفتحين على التبادلات والتعاون، لكن هذا يتطلب من الجانبين الالتقاء في منتصف الطريق".

وأضاف "نعتقد أننا بحاجة إلى المزيد من التبادلات على وجه التحديد لأن هناك اختلافات بين جيشينا".

والتقى دونغ بأوستن لأكثر من ساعة في الفندق الفاخر الذي يستضيف المنتدى، والذي يحضره مسؤولون دفاعيون من جميع أنحاء العالم.

وكان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، قد أعلن السبت أن الحرب مع الصين ليست وشيكة، ولكن لا مفر منها، مشددًا على أهمية إعادة فتح قنوات الحوار مع نظيره الصيني لتجنب "الحسابات الخاطئة وسوء الفهم".

ويتمسك كل طرف بمواقفه الراسخة بشأن تايوان، التي تزعم الصين أنها تابعة لها ولا تستبعد استخدام القوة للسيطرة عليها، وكذلك مطالبها في بحر الصين الجنوبي، والتي أدت إلى مواجهات مباشرة بين الصين ودول أخرى في المنطقة، وأبرزها الفلبين.

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