الأمين العام للأمم المتحدة يحث على تقديم الأموال لمساعدة الفلسطينيين

بقلم: يورونيوز

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الوقت قد حان لإنهاء الحرب على قطاع غزة والتي دخلت شهرها العاشر، داعيًا الأطراف إلى التوصل لاتفاق.

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وفي سلسلة من التغريدات التي نشرها على منصة "إكس"، كتب غوتيريش: "حان الوقت لإنهاء الحرب الرهيبة على قطاع غزة،" مشيرًا إلى أن "هذه العملية يجب أن تبدأ بوقف فوري لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى".

وناشد الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل وكالة الأمم المتحدة المحاصرة التي تساعد اللاجئين الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.

وأكد غوتيريش في مؤتمر للمانحين، أن الوكالة المعروفة باسم الأونروا تواجه "فجوة تمويل عميقة".

وبدون الدعم المالي للأونروا، قال إن "اللاجئين الفلسطينيين سيفقدون شريان الحياة وآخر بصيص أمل في مستقبل أفضل".

واعتبر أن المستوى الشديد للقتال والدمار لا يمكن فهمه ولا تبريره، ومستوى الفوضى يؤثر في كل فلسطيني في غزة وعلى كل من يحاول جاهداً إيصال المساعدات لهم.

وأضاف الأمين العام: "فقط عندما اعتقدنا أن الوضع في غزة لا يمكن أن يزداد سوءاً، وبطريقة ما وبشكل مرعب، يتم دفع المدنيين إلى دوائر أعمق من أي وقت مضى من الجحيم".

وقال غوتيريش، إن أوامر الإخلاء الأخيرة التي أصدرتها إسرائيل في القطاع جاءت بمزيد من المعاناة وإراقة الدماء في صفوف المدنيين.

ورأى أنه "في الوقت الذي لا يمكن فيه تبرير هجمات حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول في جنوب إسرائيل، لا شيء يبرر أيضاً العقاب الجماعي للشعب الفلسطيني".

ولفت غوتيريش إلى أن الأونروا لم تسلم من الأحداث: "لقد قُتل 195 شخصاً من موظفي الأونروا، وهو أعلى عدد قتلى من الموظفين في تاريخ الأمم المتحدة".

وفي نهاية المؤتمر، عبّر للصحفيين عن ثقته من أنه سيكون هناك ما يكفي من الأموال الجديدة في الميزانية السنوية البالغة 850 مليون دولار للحفاظ على عمل الوكالة حتى نهاية شهر أيلول/سبتمبر.

ويقوم موظفو الأونروا البالغ عددهم 30,000 موظف بتوفير التعليم والرعاية الصحية الأولية وغيرها من الأنشطة التنموية لحوالي 6 ملايين لاجئ فلسطيني في غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا.