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البيتكوين تتجاوز حاجز 60 ألف دولار بعد محاولة اغتيال ترامب

مايك كالدويل، مهندس برمجيات يبلغ من العمر 35 عامًا، يحمل 25 عملة بيتكوين في متجره في ساندي، يوتا.
مايك كالدويل، مهندس برمجيات يبلغ من العمر 35 عامًا، يحمل 25 عملة بيتكوين في متجره في ساندي، يوتا. Copyright Rick Bowmer/AP
Copyright Rick Bowmer/AP
بقلم:  يورونيوز
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ارتفع سعر عملة بتكوين بعد تعرض الرئيس الأمريكي السابق والمرشح للبيت الأبيض لعام 2024 دونالد ترامب لإصابة أثناء محاولة اغتياله.

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تجاوز سعر البيتكوين 60,000 دولار للبيتكوين الواحد، مرتفعًا من أدنى مستوياته التي بلغت 53,000 دولار في وقت سابق من هذا الشهر.

بحسب موقع PredictIt، تزايدت فرص ترامب في استعادة البيت الأبيض.

أما موقع Polymarket، فقال: "إذا كان لمحاولة اغتيال ترامب تأثير إيجابي على سعر البيتكوين، فسيكون ذلك أحد أكثر المحفزات الغريبة لارتفاع سعره".

وعلى إثر التطورات، من المتوقع أن تتعرض الأسواق إلى تقلبات حادة.

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