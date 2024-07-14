ردود فعل عالمية واسعة استنكرت محاولة اغتيال ترامب

بقلم: يورونيوز

توالت ردود الفعل العالمية بعد تعرّض المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب لمحاولة اغتيال أثناء تجمع انتخابي.

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ندد الرئيس الأميركي جو بايدن بمحاولة الاغتيال قائلاً: "يجب على الجميع إدانة إطلاق النار الذي وقع خلال تجمّع انتخابي لترامب السبت. لا مكان لهذا النوع من العنف في أميركا، يجب علينا أن نتّحد، بصفتنا أمّة، لإدانته".

بدوره، أكد الرئيس الأميركي الأسبق الديموقراطي باراك أوباما أنّه "لا مكان على الإطلاق للعنف السياسي في ديموقراطيّتنا".

وأضاف: "يجب أن نشعر جميعا بارتياح لأنّ الرئيس السابق ترامب لم يُصب بجروح بالغة وأن نستغلّ هذه اللحظة لتجديد التزامنا بإظهار التحضُّر والاحترام في السياسة".

من جهته، اعتبر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في منشور عبر منصة أكس "أن العنف السياسي "غير مقبول أبداً، أفكاري مع الرئيس السابق ترامب ومن كانوا في التجمّع ومع جميع الأميركيين".

واستنكر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر ما جرى قائلاً إنّه "رُوِّع من جرّاء المشاهد الصادمة لإطلاق النار الذي استهدف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب خلال تجمّع انتخابي".

وتابع في منشور عبر منصّة إكس: "العنف السياسي، بأيّ شكل من الأشكال، لا مكان له في مجتمعاتنا، وأفكاري مع جميع ضحايا هذا الهجوم".

كذلك، أشارت رئيسة الوزراء الإيطاليّة جيورجيا ميلوني إلى أنّها "تُتابع بقلق الأخبار الواردة من ولاية بنسيلفانيا"، متمنّية لترامب الشفاء العاجل.

وعبّرت عن أملها في أن "يسود الحوار والمسؤوليّة على الكراهية والعنف في الأشهر التالية من الحملة الانتخابيّة".

أما الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، فقد ألقى باللوم على "اليسار الدولي" قائلاً عبر "أكس": "خوفا من الخسارة في الانتخابات، يلجأون إلى الإرهاب لفرض أجندتهم المُتخلّفة والاستبداديّة".

من جهته، شدد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا على معارضته للعنف السياسي قائلاً: "يجب أن نقف بحزم ضدّ أيّ شكل من أشكال العنف الذي يتحدّى الديموقراطيّة".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، فعبّر عن صدمته "بالهجوم الواضح على الرئيس ترامب"، مضيفاً: "نصلي من أجل سلامته وشفائه العاجل".

بدوره، رأى رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي أن حادثة إطلاق النار "مثيرة للقلق والمواجهة"، معربًا عن ارتياحه لكون ترامب بحالة جيدة.