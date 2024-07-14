في ثاني ظهور لها منذ تشخيص إصابتها السرطان.. أميرة ويلز تتألق بالأرجواني في نهائي ويمبلدون

بقلم: يورونيوز

في مشهد مؤثر، استقبلت الأميرة كيت، أميرة ويلز، بتصفيق حار من الجماهير عند وصولها إلى ملعب ويمبلدون اليوم لحضور نهائي بطولة التنس للرجال.

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ويعدّ هذا ثاني ظهور علني للأميرة كيت منذ أن كشفت عن إصابتها بالسرطان في وقت سابق من هذا العام.

وظهرت كيت بفستان أرجواني، اللون الرسمي للبطولة.

وكانت شقيقتها بيبا ماثيوز إلى جانبها في الصف الأمامي من المقصورة الملكية، بينما حضر الممثلان توم كروز وبينديكت كومبرباتش في الصفوف الخلفية.

كما حضر عدد من أبطال ويمبلدون السابقين مثل رود لافر وأندريه أغاسي وستيفان إدبيرج.

منذ عام 2016، تشغل الأميرة كيت دور راعية لنادي عموم إنجلترا، المضيف لبطولة ويمبلدون السنوية.

وتشمل مسؤولياتها الاحتفالية توزيع الجوائز على الفائزين بعد نهائيات الفردي، على الرغم من عدم حضورها يوم السبت عندما فازت باربورا كريجيكوفا بلقب السيدات.

وفي مارس/ آذار، كشفت كيت عن إصابتها بالسرطان وقالت إنها بدأت تتلقى العلاج الكيميائي.

ظهورها الوحيد منذ ذلك الحين كان في حضور موكب عيد ميلاد الملك تشارلز الثالث الشهر الماضي.

قبل ذلك، أصدرت بيانا مؤكدة فيه أنها "تحرز تقدما جيدا" في العلاج لكنها تواجه "أياما جيدة وأياما سيئة".

أميرة ويلز كيت ميدلتون في نهائي ويمبلدون أ ب

وبينما حضرت أميرة ويلز نهائي ويمبلدون اليوم، اختار الأمير ويليام التواجد في برلين لدعم منتخب إنجلترا في نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 ضد إسبانيا.

ويعد هذا القرار مفاجئا لبعض المتابعين، حيث أن الأمير ويليام اعتاد حضور نهائيات ويمبلدون بانتظام.

ويعزى غيابه عن ويمبلدون إلى دوره كرئيس للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، حيث يعتبر منصبا ذا مسؤولية كبيرة تتطلب التواجد في المباريات الهامة للمنتخب الوطني.