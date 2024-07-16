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مقتل 57 أفغانيا وإصابة المئات جلّهم من الفيضانات والأمطار الغزيرة بولاية ننجرهار

أناس يتجمعون لإزالة أنقاض منزل تضرر بسبب هطول الأمطار الغزيرة شرق كابول، أفغانستان، الاثنين، 15 يوليو 2024
أناس يتجمعون لإزالة أنقاض منزل تضرر بسبب هطول الأمطار الغزيرة شرق كابول، أفغانستان، الاثنين، 15 يوليو 2024 Copyright Shafiullah Kakar/ AP photo
Copyright Shafiullah Kakar/ AP photo
بقلم:  يورونيوز
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لقي 40 شخصًا على الأقل مصرعهم وأصيب 350 آخرون في شرق أفغانستان جراء أمطار غزيرة ضربت البلاد، حسبما أفاد مسؤولون في حركة طالبان يوم الثلاثاء. وفي حادثة منفصلة، أدى إنقلاب حافلة على طريق سريع إلى مقتل 17 شخصًا وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية.

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المتحدث باسم وزارة الصحة العامة شرافت عمار، أكد أن المصابين نُقلوا من جلال آباد والمناطق المجاورة إلى المستشفى الإقليمي في ننكرهار. يذكر أن من بين القتلى خمسة أفراد من عائلة واحدة أدت الأمطار إلى انهيار سقف منزلهم في منطقة سرخ رود، وفقًا للمتحدث باسم المقاطعة صديق الله قريشي.

أطفال مصابون جراء العاصفة يعالجون في مستشفى في مدينة جلال آباد، شرق كابول، أفغانستان، الاثنين، 15 يوليو 2024
أطفال مصابون جراء العاصفة يعالجون في مستشفى في مدينة جلال آباد، شرق كابول، أفغانستان، الاثنين، 15 يوليو 2024Shafiullah Kakar/ AP photo

وأضاف قريشي أن حوالي 400 منزل و60 عمود كهرباء قد دُمر وا في جميع أنحاء إقليم ننجرهار. وأشار إلى أن الكهرباء انقطعت في العديد من المناطق، وكانت الاتصالات محدودة في مدينة جلال آباد. وتابع قريشي أن الأضرار لا تزال قيد التقييم.

أناس يتجمعون لإزالة أنقاض منزل تضرر بسبب هطول الأمطار الغزيرة في منطقة سرخراد في جلال آباد،أفغانستان، الاثنين، 15 يوليو
أناس يتجمعون لإزالة أنقاض منزل تضرر بسبب هطول الأمطار الغزيرة في منطقة سرخراد في جلال آباد،أفغانستان، الاثنين، 15 يوليوShafiullah Kakar/

حادثة ليست جديدة من نوعها، ففي شهر مايو، وبحسب لرنامج الأغذية العالمي، فإن الأمطار الغزيرة تسببت في مقتل أكثر من 300 شخص وتدمير آلاف المنازل، معظمها في إقليم بغلان الشمالي.

وفي سياق آخر ذكرت وكالة الأنباء الرسمية لطالبان أن 17 شخصًا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 34 آخرون عندما انقلبت حافلة صباح الثلاثاء على الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين كابول وبلخ في ولاية بغلان الشمالية، فيما لا تزال الأسباب وراء الحادثة مجهولة حتى الساعة.

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