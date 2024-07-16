مبابي رسميا في ريال مدريد.. ويقول أمام 80 ألف متفرج "حققت حلمي وأهب حياتي لأعظم ناد في كرة القدم"

بقلم: يورونيوز

لقد كنت واحداً منكم وأنا هنا اليوم. أنا متحمس حقًا، أعلم أنني أتحدث كثيرًا ولكن هذا يعني الكثير بالنسبة لي، لقد كان الأمر صعبًا للغاية ولكنني فخور بأن أكون في نادي أحلامي.. خاطب مبابي الجمهور الغفير

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ارتدى كيليان مبابي أخيرًا قميص ريال مدريد ليحقق حلم طفولته أمام جماهير ملعب سانتياغو برنابيو التي غصت بهم المدرجات.

وحضر ما يقرب من 80,000 مشجع في البرنابيو للترحيب بالنجم الفرنسي خلال تقديمه الرسمي كأحدث لاعب في النادي.

وقع اللاعب رسمياً على عقده لمدة خمس سنوات مع العملاق الإسباني إلى جانب رئيس النادي فلورنتينو بيريز، ثم دخل إلى المنصة التي أقيمت في البرنابيو وسط هتافات جماهير ريال مدريد.

كيليان مبامبي وزين الدين زيدان خلال حفل تقديم مبابي لريال مدريد Andrea Comas/AP

وقال مبابي في كلمته: " لا يصدق أن أكون هنا اليوم. لسنوات عديدة كنت أخلد إلى النوم وأحلم بذلك، وها أنا اليوم أحققه. أنا فتى سعيد اليوم، أنا سعيد جداً. أولاً وقبل كل شيء أشكر الرئيس فلورنتينو بيريز، الذي وثق بي منذ البداية. لقد حدثت أشياء كثيرة لذلك أريد فقط أن أقول شكراً لك. شكراً أيضاً لأولئك الذين عملوا من أجلي لأكون هنا. كان الأمر صعباً للغاية ولكن ها أنا ذا، أنا لاعب في ريال مدريد. أرى عائلتي هناك، إنهم سعداء، أرى أمي تبكي، أرى عائلتي بأكملها. هذا اليوم لا يصدق بالنسبة لي، لا يصدق".

وأضاف مبابي: "لقد كان هذا حلمي منذ أن كنتُ طفلاً، ووجودي هنا اليوم يعني الكثير بالنسبة لي. أشكر أيضاً مشجعي ريال مدريد على عاطفتهم وحبهم، لقد وصلوا إلى قلبي، أشكركم جميعاً على وجودكم هنا اليوم. لدي حلم آخر: أن أكون على مستوى المهمة في نادي حياتي، أفضل نادٍ في العالم. سأضحي بحياتي من أجل هذا النادي وهذا الشعار. أريد أيضًا أن أوجه رسالة إلى الأطفال، لأنني أرى الكثير منهم هنا: كنت واحدًا منكم، كان لدي حلم وأنا أحققه اليوم. مجرد نصيحة: بالشغف، يمكنكم تحقيق أحلامكم وكل ما تريدونه.