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محكمة العدل الأوروبية ترفض طعن منصة تيك توك في قانونية القواعد الرقمية الأوروبية الجديدة

محكمة العدل الأوروبية في لكسمبورغ
محكمة العدل الأوروبية في لكسمبورغ Copyright Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
Copyright Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2018 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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أراد الاتحاد الأوروبي من خلال إصدار هذا القانون منع تلك الشركات من اتخاذ إجراءات قد تكون منافية للمنافسة الحرية. ويفرض قواعد صارمة على المؤسسات التي أدت ممارساتها في السابق إلى غرامات قُدّرت بمليارات الدولارات وقرارات ضريبية اتخذتها هيئة الرقابة الأوروبية.

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رفضت محكمة العدل الأوروبية الأربعاء الطعن الذي تقدمت له منصة تيك توك ضد القواعد الرقمية الجديدة التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

وكانت المفوضية قد أصدرت قرارا يستهدف المنصة الصينية ومنصات أخرى ويقضي بضرورة احترام قانون الأسواق الرقمية ((DMA) الذي يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على إدخال تغييرات كبيرة على الطريقة التي تعمل بها.

وأراد الاتحاد الأوروبي من خلال إصدار هذا القانون منع تلك الشركات من اتخاذ إجراءات قد تكون منافية للمنافسة الحرة. ويفرض قواعد صارمة على المؤسسات التي أدت ممارساتها في السابق إلى غرامات قُدّرت بمليارات الدولارات وقرارات ضريبية اتخذتها هيئة الرقابة الأوروبية.

وفي حيثيات الحكم الذي أصدره القضاء الأوروبي، قال سافاس لباباسافاس نائب رئيس المحكمة إن "الهيئة تقضي برفض الطعن وتلزم شركة بايت دانس ByteDance التي تملك منصة تيك توك بدفع مصاريف دعوى الاستئناف"

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