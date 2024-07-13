المفوضية الأوروبية تحسم نتائج التحقيقات: منصة X تنتهك قانون الخدمات الرقمية

بقلم: يورونيوز

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الجمعة، أن منصة التواصل الاجتماعي X تنتهك قانون الخدمات الرقمية (DSA) في المجالات المتعلقة بالأنماط المظلمة وشفافية الإعلانات والوصول إلى البيانات.

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أرسلت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي النتائج الأولية إلى X بعد أن بدأت تحقيقًا في ديسمبر من العام الماضي.

وتوصلت المفوضية إلى أن وظيفة علامة X الزرقاء، المستخدمة للتحقق من الحسابات على المنصة، هي نمط غير قانوني وتضلل المستخدمين للاعتقاد بأن الحسابات التي تقف وراءها قد تم التحقق منها.

بالإضافة إلى ذلك، فإن مستودع الإعلانات الذي تحتاج المنصة إلى إنشائه بموجب قانون DSA، لا يعمل ولا يسمح بمستوى التدقيق المطلوب بموجب قواعد المنصة.

وأخيرًا، أكدت المفوضية أن منصة X لا تتيح للباحثين الوصول إلى المعلومات وتفتقر إلى الشفافية.

يمكن لشركة X، لصاحبها المليونير إيلون ماسك، أن تقدم تعليقات مكتوبة على النتائج التي توصلت إليها المفوضية. وثم ستقوم السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بعد ذلك إما بتقديم التزامات بإجراء إصلاحات أو بإصدار غرامة. يمكن أن تصل الغرامات بموجب قانون حماية البيانات إلى 6% من حجم مبيعات الشركة العالمية.

ولا يزال التحقيق مستمرًا في الانتهاكات الأخرى المحتملة في المجالات المرتبطة بالمحتوى غير القانوني والتضليل.

في وقت سابق، أشار مسؤول السياسة في X إلى أن تقليص عدد المشرفين على المحتوى لتغطية سبع لغات من أصل 24 لغة في الاتحاد الأوروبي لا ينبغي أن يُنظر إليه على أنه علامة على عدم الامتثال للشفافية.

وقد جرى تصنيف X، المعروفة سابقًا باسم تويتر، كمنصة كبيرة جدًا على الإنترنت (VLOP) في أبريل 2023 بموجب قانون حماية البيانات (DSA)، بعد إعلانها عن وصول عدد مستخدميها الناشطين شهريًا إلى أكثر من 45 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي.

وتتطلب القواعد من المنصات الكبيرة جدًا على الإنترنت (VLOP) اتباع قواعد صارمة، مثل متطلبات الشفافية وحماية القاصرين على الإنترنت.

النتائج التي تم التوصل إليها اليوم هي الأولى من نوعها التي تصدر عن المفوضية بموجب قانون حماية البيانات. وإلى جانب التحقيق ضد X، بدأت تحقيقات أخرى ضد Meta وTikTok وAliExpress.