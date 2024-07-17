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بايدن: مقابل الحصول على حماية أمريكا ومنشأة نووية مدنية.. السعودية مستعدة لتطبيع كامل مع إسرائيل

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس جو بايدن بقبضة يده بعد وصوله إلى قصر السلام في جدة (15 يوليو 2022)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يستقبل الرئيس جو بايدن بقبضة يده بعد وصوله إلى قصر السلام في جدة (15 يوليو 2022) Copyright Bandar Aljaloud/AP
Copyright Bandar Aljaloud/AP
بقلم:  يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
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قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن المملكة العربية السعودية تريد تطبيع العلاقات مع إسرائيل بالكامل مقابل ضمانات أمنية من الولايات المتحدة.

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وأكّد جو بايدن أنّ السعوديّين اتصلوا به، وأعلموه:"أنهم يريدون الاعتراف الكامل بإسرائيل“، معلّقا بقوله:”هذا تغيير كبير بالنسبة للمنطقة بأكملها“، حسبما نقله موقع تايمز أوف إسرائيل باللغة الإنجليزية.

ولم يذكر بايدن إن كانت الرياض قد اشترطت عليه التسوية مع الفلسطينيين، وبدلاً من ذلك قال إن ما تريده السعودية مقابل تطبيع العلاقات مع إسرائيل هو ضمانة بأن الولايات المتحدة ستزوّدها بالأسلحة ”إذا ما تعرضت لهجوم من قبل دول عربية أخرى - إحداها على الأبواب“. ويبدو أنه يشير بذلك إلى طهران، خصم الرياض في الشرق الأوسط، وهي ليست دولة عربية.

وقال الرئيس الأمريكي إن واشنطن ستقيم أيضًا منشأة نووية مدنية في السعودية، وسيقوم الجيش الأمريكي بتشغيلها ”حتى يتمكنوا من الاستغناء عن الوقود الأحفوري“.

ومع ذلك، قال مُشرّع ديمقراطي ومساعد جمهوري كبير في مجلس الشيوخ لصحيفة تايمز أوف إسرائيل الأسبوع الماضي إن إدارة بايدن لم تعد لديها فرصة للتفاوض على صفقة تطبيع قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، لأنه لم يتبق وقت كافٍ في مجلس الشيوخ لعقد جلسات الاستماع اللازمة للموافقة على ضمانات دفاعية للسعودية.

ويعد هذا أكبر عدد من التفاصيل التي يدلي بها مسؤول أمريكي علنًا حول شروط الضمانات الدفاعية التي طلبتها المملكة العربية السعودية، خاصة في الجانب النووي.

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