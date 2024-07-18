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غالانت يصدر أمر استدعاء للخدمة العسكرية لـ1000 من اليهود الحريديم.. خطوة قد تهز حكومة نتنياهو

متدينون يهود يتظاهرون ضد التجنيد والانضمام إلى الجيش الإسرائيلي
متدينون يهود يتظاهرون ضد التجنيد والانضمام إلى الجيش الإسرائيلي Copyright Oded Balilty/AP.
Copyright Oded Balilty/AP.
بقلم:  يورونيوز
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يرفض اليهود الحريديم وحاخاماتهم التجنيد للجيش وعمل نتنياهو على إعفاء هذا القطاع طوال السنين خاصة وأن الاحزاب الدينية هي حليفته التقليدية في كل حكوماته

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وافق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت على توصية الجيش بإصدار الأوامر الأولى ليهود متدينين من الحريديم، ابتداءً من يوم الأحد المقبل، ومن المفترض أن يتم تقسيم إرسال الأوامر إلى ثلاث مراحل، حيث ستكون في نهاية كل منها عملية تعليمية من أجل تحسين المراحل التالية، وبناء على ذلك، من المتوقع إصدار أوامر استدعاء في المرحلة الأولى لحوالي 1000 مذكرة في نهاية الأسبوع للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 26 عامًا، ومن المتوقع إصدار أوامر إضافية في الأسابيع المقبلة.

ويهدف التجنيد السنوي للحريديم إلى استيعاب 3000 من اليهود المتدينين، بالإضافة إلى 1800 تم تجنيدهم بالفعل. كما هو الحال في كل عام.

وكانت الهيئة العامة للكنيست صادقت في القراءة الأولى فجر الخميس، على مشروع قانون تمديد الخدمة النظامية للجنود في الجيش الإسرائيلي، وفي إطار قانون الطوارئ، ستكون فترة الخدمة العسكرية بين 32 و36 شهرا.

يشار إلى أن اليهود المتدينين يرفضون رفضا باتا التجنيد للجيش وهو ما ادى إلى انقسامات واضحة في المجتمع الإسرائيلي، كما يعارض كبار حاخامات اليهود تجنيد طلاب المدارس الدينية بل وطلبوا منهم تمزيق أوامر الاستدعاء حال استلامها.

ويعاني الجيش الإسرائيلي من نقص كبير بسبب الحرب على غزة منذ اكثر من تسعة أشهر وقدرت هيئة الأركان الحاجة إلى عشرة آلاف جندي إضافي.

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