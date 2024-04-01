EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

شاهد: اشتباكات وتظاهرة لعشرات اليهود الحريديم احتجاجا على فرض الخدمة في الجيش الإسرائيلي

الشرطة الإسرائيلية تفرق احتجاجا للتجنيد في الجيش، في وسط إسرائيل.
الشرطة الإسرائيلية تفرق احتجاجا للتجنيد في الجيش، في وسط إسرائيل. Copyright Ariel Schalit/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أغلق العشرات من اليهود الحريديم (اليهود المتشددين) طريقا رئيسيا وسط إسرائيل الاثنين احتجاجًا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم إعفائهم من الخدمة العسكرية.

اعلان

وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي، عدم تجديد الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.

ويلزم القانون الإسرائيلي كل مواطن ومواطنة فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، باستثناء الحريديم والذين حصلوا على إعفاء من خدمة الجيش لتكرّيس حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية.

ويثير إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية جدلا كبيرا في إسرائيل خاصة مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر تقريبا، وتطالب أحزاب إسرائيلية علمانية في المعارضة الحرديم بالمشاركة في خدمة الجيش، ويقول الحريديم إنهم يتقاسمون عبء الخدمة من خلال الصلاة ودراسة التوراة.

وكانت الأحزاب الدينية والتي تشكل الأغلبية في الإئتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، قد هددت بالانسحاب من الحكومة في حال تبني قانون يلزمهم بالتجنيد.

المصادر الإضافية • أ ب

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مقتل عدد من الأشخاص بينهم قياديين بفيلق القدس بغارة جوية إسرائيلية استهدفت قنصلية طهران في دمشق

إسرائيل تصطدم بنقطة مصيرية.. إعفاء الحريديم من التجنيد ينتهي الإثنين ونتنياهو يسعى لكسب الوقت

"دعم إسرائيل لم يعد شيكاً على بياض لنتنياهو".. ألمانيا الحليف المخلص لإسرائيل تصعّد لهجتها

محكمة اليهودية إسرائيل السياسة الإسرائيلية مظاهرات القانون