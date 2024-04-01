شاهد: اشتباكات وتظاهرة لعشرات اليهود الحريديم احتجاجا على فرض الخدمة في الجيش الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

أغلق العشرات من اليهود الحريديم (اليهود المتشددين) طريقا رئيسيا وسط إسرائيل الاثنين احتجاجًا على قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بعدم إعفائهم من الخدمة العسكرية.

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وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي، عدم تجديد الإعفاء من الخدمة العسكرية للحريديم وتجميد تمويل المعاهد الدينية اليهودية في حال عدم توجه طلابها للتجنيد في الجيش.

ويلزم القانون الإسرائيلي كل مواطن ومواطنة فوق 18 عاما بالخدمة العسكرية، باستثناء الحريديم والذين حصلوا على إعفاء من خدمة الجيش لتكرّيس حياتهم لدراسة التوراة في المعاهد اللاهوتية.

ويثير إعفاء الحريديم من الخدمة العسكرية جدلا كبيرا في إسرائيل خاصة مع الحرب المتواصلة على قطاع غزة منذ 6 أشهر تقريبا، وتطالب أحزاب إسرائيلية علمانية في المعارضة الحرديم بالمشاركة في خدمة الجيش، ويقول الحريديم إنهم يتقاسمون عبء الخدمة من خلال الصلاة ودراسة التوراة.

وكانت الأحزاب الدينية والتي تشكل الأغلبية في الإئتلاف الحكومي برئاسة بنيامين نتنياهو، قد هددت بالانسحاب من الحكومة في حال تبني قانون يلزمهم بالتجنيد.