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"لاروشيل" تشتعل رفضاً لمشروع "الأحواض الضخمة".. واشتباكات عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أثناء المظاهرات التي شهدتها مدينة لاروشيل الساحلية في غرب فرنسا ضد خطط بناء خزانات مياه اصطناعية
اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أثناء المظاهرا�� التي شهدتها مدينة لاروشيل الساحلية في غرب فرنسا ضد خطط بناء خزانات مياه اصطناعية Copyright AP video
Copyright AP video
بقلم:  يورونيوز
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اندلعت اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أثناء المظاهرات التي شهدتها مدينة لاروشيل الساحلية في غرب فرنسا ضد خطط بناء خزانات مياه اصطناعية.

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خرج ما يقرب من 4000 متظاهر إلى الشوارع، لكن المسيرات السلمية تحولت إلى صدامات مع تحطيم واجهات المحلات التجارية وإضرام النار في المركبات.

حاول رجال الشرطة تفريق المسيرات بإقامة الحواجز وإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع واستخدام خراطيم المياه. وتم اعتقال ستة أشخاص على الأقل.

وأفادت التقارير أن أحد أفراد الشرطة أصيب بحروق، بينما نُقل خمسة متظاهرين إلى المستشفى لتلقي الرعاية بعد إصابتهم بجروح طفيفة.

"الأحواض الضخمة" تُثير الجدل

يتظاهر المحتجون في لاروشيل ضد مشروع سيشهد بناء ما يسمى بـ ”الأحواض الضخمة“، وهي عبارة عن خزانات بلاستيكية ستمتد على عدة هكتارات.

تم إنشاء العديد من هذه الأحواض في فرنسا بعد نوبات الجفاف في صيف 2022، لا سيما في سانت سولين حيث عارضها نشطاء البيئة والمنظمات غير الحكومية.

مركبات شرطة محترقة على طريق ميداني بجوار موقع بناء خزان زراعي بعد اشتباكات مع المتظاهرين في سانت سولين، غرب فرنسا، الأحد 26 عام 2023.
مركبات شرطة محترقة على طريق ميداني بجوار موقع بناء خزان زراعي بعد اشتباكات مع المتظاهرين في سانت سولين، غرب فرنسا، الأحد 26 عام 2023.Jeremias Gonzalez/ AP

هذه الأحواض الضخمة قادرة على احتواء ما يعادل 300 حوض سباحة أولمبي أو حوالي 700,000 متر مكعب من المياه.

يقول المعارضون إن الأحواض الضخمة هي حل غير دائم ومخاطرة بحرمان النظم الإيكولوجية المحيطة بها من المياه اللازمة لصيانتها مع إبطاء عملية إعادة تكوين التربة التي تتم خلال فترة الشتاء.

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