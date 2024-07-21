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تصاعد التوتر بين أوكرانيا وروسيا: حرب الطائرات بدون طيار تستعر

جندي أوكراني من وحدة الاستطلاع ”أوتشي“ يطلق طائرة بدون طيار من طراز ”فوريا“ للتحليق فوق المواقع الروسية على خط المواجهة في منطقة دونيتسك، أوكرانيا (30 يونيو 2024)
جندي أوك��اني من وحدة الاستطلاع ”أوتشي“ يطلق طائرة بدون طيار من طراز ”فوريا“ للتحليق فوق المواقع الروسية على خط المواجهة في منطقة دونيتسك، أوكرانيا (30 يونيو 2024) Copyright Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
Copyright Evgeniy Maloletka/Copyright 2020 The AP. All rights reserved
بقلم:  يورونيوز
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قالت أوكرانيا إنها أسقطت 35 طائرة من أصل 39 مسيّرة روسية خلال الليل. وفي المقابل أعلنت روسيا أنها أسقطت 26 طائرة أوكرانية بدون طيار فوق منطقة روستوف الجنوبية يوم السبت.

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وأفادت تقارير أمنيّة، أن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 35 طائرة من جملة 39 طائرة بدون طيار، إيرانية الصّنع، من طراز "شاهد"، أطلقتها روسيا خلال الليل يوم الأحد.

وأعلنت القوّات الجويّة، أنّ روسيا أطلقت 3 صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم وصاروخين من طراز كروز.

وذكرت أنّ صواريخ كروز لم تصل إلى أهدافها بسبب "التدابير المضادة" التي اتخذتها أوكرانيا، لكنها لم تشر إلى ما أصابته صواريخ إسكندر-إم أو ما إذا كان قد حدث أي ضرر. كما لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات.

وتهاجم القوات الروسية بانتظام المناطق المدنية في جميع أنحاء أوكرانيا، لكن هجماتها على شبكة الطاقة الأوكرانية تكثّفت في الأشهر الأخيرة.

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