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120 عامًا من المجد: اكتشف الدول الأكثر حصولًا على الميداليات في الأولمبياد

رمز الألعاب الأولمبية
رمز الألعاب الأولمبية Copyright Vusi vilanculos
Copyright Vusi vilanculos
بقلم:  Kamuran Samar
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

مغ بدء العد التنازلي لانطلاق الأولمبياد لهذا العام في باريس، نقدم لكم بعض الأرقام حول الدول الأكثر حظًا في تاريخ هذه المنافسات.

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بعد 100 عام من الغياب، تستعد العاصمة الفرنسية لاستضافة الألعاب الأولمبية لصيف سنة 2024.

وريثما ينتظر العالم بدء المنافسات بصبر نافذ، يستعد الرياضيون من جميع أنحاء العالم لاختبار وتقييم مهاراتهم.

فمنذ الألعاب الأولمبية الأولى التي أقيمت في أثينا عام 1896، اعتادت الدول على تحفيز روح المنافسة فيما بينها بهدف الحصول على أكبر عدد من الميداليات.

على مرالسنوات الماضية، كانت الولايات المتحدة الأوفر حظًا في المنافسات، فبرزت كأكثر الدول نجاحًا، حيث حصلت على مجموع 2629 ميدالية، وهو أعلى عدد من الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

كما أن بريطانيا وإلى جانب استضافتها لأولمبياد لندن 2012، تألقت في ألعاب القوى وركوب الدراجات والتجديف. مما زاد رصيدها من الميداليات بشكل كبير، وصنفها كواحدة من أفضل الدول أداءً.

وفي العقود الأخيرة، برزت الصين كقوة أولمبية وازنة، بحيث تفوقت في ألعاب الغوص والجمباز وتنس الطاولة. وكانت صدارتها واضحة بشكل خاص خلال أولمبياد بكين 2008.

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