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شاهد: شعلة أولمبياد 2024 تضيء سماء باريس في احتفالات يوم الباستيل

الكولونيل ثيبولت فاليت، من Cadre Noir de Saumur، يحمل الشعلة الأولمبية خلال موكب يوم الباستيل يوم الأحد 14 يوليو 2024 في باريس.
الكولونيل ثيبولت فاليت، من Cadre Noir de Saumur، يحمل الشعلة الأولمبية خلال موكب يوم الباستيل يوم الأحد 14 يوليو 2024 في باريس. Copyright Louise Delmotte/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Copyright Louise Delmotte/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
بقلم:  Euronews مع AP
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هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

شهدت العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأحد، احتفالات ضخمة بمناسبة يوم الباستيل، العيد الوطني لفرنسا، وذلك بعرض عسكري مهيب شارك فيه الآلاف من الجنود والبحارة والمسعفين.

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شهدت العاصمة الفرنسية باريس، يوم الأحد، احتفالات ضخمة بمناسبة يوم الباستيل، العيد الوطني لفرنسا، وذلك بعرض عسكري مهيب شارك فيه الآلاف من الجنود والبحارة والمسعفين.

تميز العرض هذا العام بحضور خاص تمثل بشعلة الألعاب الأولمبية، وذلك قبل 12 يومًا فقط من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في باريس.

وقد حظيت شعلة الألعاب الأولمبية بتكريم خاص خلال العرض، حيث تم حملها من قبل فرسان على ظهور الخيل و 25 حامل مشعل، بينما ارتدى طلاب المدارس الألوان الأولمبية الخمسة، مكونين أشكال الحلقات الأولمبية المتشابكة.

وقام حامل الشعلة الأول، الفارس تيبو فاليت، الحائز على الميدالية الذهبية في رياضة الفروسية من أولمبياد ريو 2016، بتسليم الشعلة لمجموعة من الرياضيين الشباب. 

شباب يحملون الشعلة الأولمبية خلال احتفالات يوم الباستيل يوم الأحد 14 يوليو 2024 في باريس.
شباب يحملون الشعلة الأولمبية خلال احتفالات يوم الباستيل يوم الأحد 14 يوليو 2024 في باريس.أ ب
صور من احتفالات يوم الباستيل في فرنسا
صور من احتفالات يوم الباستيل في فرنسا أ ب

وإلى جانب العرض العسكري، شهدت الاحتفالات العديد من الفعاليات الأخرى، مثل العروض الجوية والموسيقية، وعروض الألعاب النارية، التي أضاءت سماء باريس بألوانها الزاهية.

في خطوة غير تقليدية، انطلق موكب الشعلة الأولمبية من قوس النصر، ليتجه بعد ذلك إلى حديقة بوا دو بولون على حافة المدينة، بدلاً من ساحة كونكورد التي كانت وجهته المعتادة.

ويعود سبب هذا التغيير إلى تحول ساحة كونكورد إلى مكان أوليمبي كبير للرقص والتزلج على الألواح وسباق الدراجات الهوائية احتفالًا بيوم الباستيل.

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