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حين لا تفهم أولمبياد باريس قوانين الطبيعة.. إقصاء مصرية من المنافسة لزيادة وزنها بسبب الدورة الشهرية

تايلندا والمغرب في منافسة أولمبياد باريس للملاكمة لما دون وزن 54 كيلوغرام
تايلندا والمغرب في منافسة أولمبياد باريس للملاكمة لما دون وزن 54 كيلوغرام Copyright AP Photo/John Locher
Copyright AP Photo/John Locher
بقلم:  يورونيوز
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أثارت زيادة الوزن المفاجئة للملاكمة المصرية يمنى عياد واستبعادها من منافسات أولمبياد باريس ضجة كبيرة، لتخسر مصر بسبب 700 غرامًا فرصتها التارخية الأولى للمشاركة في الأولمبياد.

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وبحسب تصريحات رئيس اتحاد الملاكمين المصريين عبد العزيز غنيم، فإن عياد قامت بضبط وزنها مساء الجمعة، وكان وزنها 54 كيلوغرامًا بالضبط، لكن الحال تغير في الصباح.

وحتى الآن، لم يعرف إذا ما كان الأكل والشرب، أو الدورة الشهرية هي الأسباب الحقيقية وراء زيادة الوزن في صباح المنافسة التي كانت مقررة ضد أوزبكستان لوزن ما دون 54 كيلوغرام. غير أن التصريحات والآراء المصاحبة للخبر جعلته محل نقاش، فهناك من اتهم عياد بقلة الخبرة والسذاجة، وهناك من انتقد تصريحات اللجنة المصرية متهمها بالعنصرية والتحيز ضد النساء للتهرب من المسؤولية.

تغريدة تدافع عن عياد دافعة الانتقادات التي تطالها

فقد قال أمين عام اللجنة الأولمبية المصرية شريف العريان، أن وزن عياد كان زائدًا عن الحد المسموح كيلو ونصف، قبل يومين من المنافسة، وكانت البعثة المصرية على علم بذلك. مؤكدًا أن الأسباب المنطقية وراء زيادة الوزن هي الأكل والشرب.

تعليقات غير مقتنعة بتصريحات اللجنة المصرية حول أسباب زيادة الوزن

أما غنيم فقال لوسائل الاعلام إنه سأل اللاعبة عن ما حدث، وقد أخبرته عن "تغيرات فيسيولوجية"، في إشارة إلى الدورة الشهرية، وهو ما يمكن أن يتسبب بزيادة وزنها إثر التغيرات الهرمونية واحتباس السوائل، مؤكدًا بأنهم "سيقومون باحتوائها لصغر سنها".

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