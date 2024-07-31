الضفة الغربية: إضراب شامل ودعوات للمظاهرات حدادًا على اغتيال إسماعيل هنية

بقلم: يورونيوز

تعبيرًا عن غضبهم، وتنديدًا بالحادثة، أعلن أهالي الضفة الغربية المحتلة عن فتح إضراب شامل حدادًا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي قضى في إيران في مقر إقامته بعد حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد.

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وقد أغلقت المحال التجارية فيما ظهرت الشوارع خاوية في رام الله والبيرة في الضفة الغربية بعد دعوات إلى الإضراب خرجت من المساجد. والتزمت كذلك جنين ونابلس وقلقيلية والخليل بالإضافة إلى عدد من المخيمات المجاورة، كما البلدة القديمة في القدس للمحتلة بالإضراب.

ودعت القوى الوطنية والاسلامية إلى إظهار حالة الغضب والخروج في مظاهرات شعبية. فيما طالبت الحركات الطلابية الفلسطينية في جامعات الضفة الغربية المشاركة بفعالية في المظاهرات المنددة بالاغتيال.