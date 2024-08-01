نصر الله يتوعّد إسرائيل: ردّنا قادم لا محالة وبينا وبينكم الأيام والليالي والميدان

بقلم: يورونيوز

ساعات بعد تأكيد خبر مقتل فؤاد شكر القائد العسكري في حزب الله، ألقى أمين عام الحزب حسن نصر الله خطابا تأبينيا أشاد فيه بمناقب القيادي الذي قضى في غارة إسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت وأكد أن إقدام تل أبيب على هذه الخطوة لن يؤثر في حزب الله واستشهد بالعديد من القادة العسكريين الذي قضوا قبله.

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اعتبر نصرالله في خطابه أن ما حصل في الضاحية هو "عدوان" وليس مجرد اغتيال، مشدّداً على أن "رد المقاومة على اعتداء الضاحية وقتل المدنيين واغتيال فؤاد شكر أمر محسوم".

وقال نصر الله مخاطبا إسرائيل: "لو تجاوزتم كل الخطوط الحمراء لن يكون هناك حل سوى وقف العدوان على غزة".

وأضاف: "على العدو ومن خلفه أن ينتظر ردنا الآتي حتمًا إن شاء الله، لا نقاش في هذا ولا جدل وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان" على حد قول نصر الله.

وأشار إلى أن حزب الله يبحث عن ردّ حقيقي وليس شكليا و"سنواصل درب كل من قضى ودماؤهم ستزيدنا مسؤولية وتجعل حملنا أثقل".

وتوجّه أمين عام حزب الله لأنصار الخط المعادي لإسرائيل بالقول "إن جبهة المقاومة تقاتل بغضب وعقل وبشجاعة وحكمة وتملك القدرة ونحن الذين نمشي ونختار واخترنا الرد وعلى العدو أن ينتظر".

ولفت إلى أن القادة في حزب الله شركاء مع حركة حماس فيما سماها "المقاومة والشهادة وصناعة النصر المحتوم" وفق تعبيره.

وأكد نصر الله أننا "دخلنا في مرحلة جديدة، والضغط على كل الجبهات من أجل الاستسلام لن يجدي".

وقال عدو إسرائيل اللدود: "نواجه معركة كبيرة الآن، فالأمر يتجاوز جبهة الدعم. هناك معركة في غزة، ومعركة في جنوب لبنان، ومعركة مفتوحة في اليمن وحتى في العراق. لم يعد الأمر مجرد جبهات، إنها الآن معركة مفتوحة في كل الجبهات".

وتطرق نصرالله إلى خطاب نتنياهو أمام الكونغرس واصفاً إياه بأنه " أكبر مشهد وفيلم نفاق ودجل".