غزة حيث لا غذاء ولا دواء ولا ماء واليونسيف تحذر: 500 ألف شخص يواجهون نقصًا حادًا في المياه النظيفة

بقلم: يورونيوز

يواجه حوالي 500,000 شخص في قطاع غزة صعوبة في الحصول على مياه نظيفة، ما دفع اليونيسف لمناشدة جميع أطراف النزاع التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما يشمل تلبية الاحتياجات الأساسية للمدنيين وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق.

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تقول نهال الفيومي (28 عامًا) إن "الوضع هنا فظيع، هذه ليست حياة طبيعية. ليس لدينا مياه نظيفة أو طعام كافٍ أو مياه مناسبة للشرب. لا يمكننا حتى النوم بشكل طبيعي كما يفعل الآخرون. نحن منهكون للغاية".

ويُضيف زوجها: "هل يمكنك رؤية الطفح الجلدي على بشرة طفلي؟ هناك الكثير من الديدان الكبيرة والحشرات داخل الخيمة بسبب عدم توفّر مياه نظيفة وتراكم النفايات بالقرب منا. نحن نعيش هنا في ظروف سيئة للغاية".

من أصل ثلاثة خطوط أنابيب تزود عبرها إسرائيل قطاع غزة بالمياه، يعمل الآن خطان فقط بنسبة تتراوح بين 63% إلى 83% من الطاقة الإنتاجية، وهما يواجهان خطر التوقف بسبب النقص المستمر في الوقود.

وبالإضافة إلى التأثير المباشر، فإن النقص المستمر في الوقود يهدد بفقدان إنتاج المياه على المدى الطويل أيضاً. ويؤدي نقص الاستخدام إلى أضرار لا يمكن إصلاحها في أغشية المياه وغيرها من أنابيب المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية.

في شهر حزيران/يونيو، تم التوصل إلى اتفاق مع السلطات الإسرائيلية لإعادة إصلاح خط الكهرباء لمحطة تحلية المياه في جنوب غزة، ما يمكن أن يوفر مياهً نظيفة لما يصل إلى مليون نازح.

في الفترة من 8 تموز/يوليو إلى 14 تموز/يوليو، أبلغت مصلحة مياه بلدية الساحل/سلطة المياه الفلسطينية عن إنتاج مياه بحوالي 89,000 متر مكعب يوميًا لأغراض الشرب الآمنة والأغراض المنزلية في جميع أنحاء قطاع غزة.

في هذا السياق، يُشير المتحدث باسم اليونيسف سليم عويس إلى أن محطة تحلية المياه التابعة لليونيسف كانت تنتج قبل الحرب أكثر من 20,000 متر مكعب من المياه النظيفة، لكن انخفض الإنتاج إلى 2000 و500 متر مكعب منذ اندلاع الحرب. إنها تعمل بجزء بسيط من قدرتها. وكما ترون، يصطف الناس في طوابير للحصول على المياه".