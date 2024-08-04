مقتل أكثر من 70 شخصا وإصابة المئات في احتجاجات عنيفة في بنغلاديش

بقلم: يورونيوز

قُتل 73 شخصا على الأقل وأصيب المئات في اشتباكات وقعت في بنغلاديش يوم الأحد، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق عشرات الآلاف من المحتجين المطالبين باستقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة.

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وأعلنت الحكومة حظر التجول في جميع أنحاء البلاد إلى أجل غير مسمى اعتبارًا من الساعة السادسة مساءً (1200 بتوقيت جرينتش) يوم الأحد، وهي المرة الأولى التي تتخذ فيها مثل هذه الخطوة خلال الاحتجاجات الحالية التي بدأت الشهر الماضي. كما أعلنت عن عطلة عامة لمدة ثلاثة أيام تبدأ من يوم الاثنين.

بدأت هذه الاحتجاجات بعد تصاعد المظاهرات السابقة التي بدأت في يوليو، حيث طالب الطلاب بإنهاء نظام الحصص المخصص للوظائف الحكومية، مما أسفر عن أعمال عنف أدت إلى مقتل أكثر من 200 شخص. وفي محاولة للسيطرة على الوضع، أغلقت السلطات المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد، وفرضت حظرًا للتجول بإطلاق النار على الفور، وقطعت الوصول إلى الإنترنت. كما تم اعتقال نحو 11,000 شخص في الأسابيع الأخيرة.

دعا المتظاهرون إلى ما وصفوه بـ"عدم التعاون"، محذرين المواطنين من دفع الضرائب وفواتير الخدمات وعدم التوجه إلى العمل يوم الأحد. ورغم استمرار عمل المكاتب والبنوك والمصانع، واجه سكان دكا ومدن أخرى تحديات كبيرة في التنقل، مما أعاق حياتهم اليومية بشكل ملحوظ.

ناشطة تلوح بعلم بنغلاديش خلال مسيرة احتجاجية ضد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وحكومتها للمطالبة بالعدالة للضحايا الذين قتلوا في الاشتباكات الدامية الأخيرة التي شهدتها البلاد Rajib Dhar/Copyright 2024 AP

هاجم المحتجون جامعة بانجاباندو شيخ مجيب الطبية في دكا وأحرقوا عدة سيارات. وفي حي أبتارا، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق حشود قامت بقطع طرق رئيسية، واندلعت اشتباكات عنيفة أسفرت عن هجمات على المنازل ومكاتب الرفاه المجتمعي، مع سماع انفجارات وطلقات نارية.

قال أبو هينا مسؤول في مستشفى بمنطقة مونشيجانج القريبة من دكا إن شخصين توفيا بعد نقلهما إلى المستشفى مصابين. بينما أفادت قناة جامونا التلفزيونية بوفاة 21 شخصًا آخرين في 11 منطقة مختلفة بما في ذلك بوغورا وماجورا ورانغبور وسراجغانج، حيث اشتبك المتظاهرون المدعومون من حزب بنغلاديش الوطني المعارض مع الشرطة وأنصار حزب الأمي لاغ.

شكا المستخدمون من انقطاع خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وواجه الكثيرون صعوبات في الوصول إلى فيسبوك.

بدأت الاحتجاجات عندما طالب الطلاب بإنهاء نظام الحصص الذي يخصص 30% من الوظائف الحكومية لأسر المحاربين المشاركين في حرب استقلال بنغلاديش عن باكستان عام 1971. ورغم تخفيض الحصص إلى 5%، مع تخصيص 3% لأقارب المحاربين، استمرت الاحتجاجات مطالبة بمحاسبة الحكومة على استخدام القوة المفرطة.

أشخاص يشاركون في مسيرة احتجاجية ضد رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وحكومتها للمطالبة بالعدالة للضحايا الذين قتلوا في الاشتباكات الدامية الأخيرة التي وقعت في جميع أنحاء البلاد AP Photo

نظام الحصص يشمل أيضًا الأقليات العرقية والأشخاص ذوي الإعاقة والمتحولين جنسياً والتي خُفضت نسبتها من 26% إلى 2% في التعديلات الأخيرة. بينما تتهم الحكومة حزب بنغلاديش الوطني المعارض وحزب الجماعة الإسلامية المحظور بتحريض العنف، تم إحراق وتخريب عدة منشآت مملوكة للدولة.

كرر ميرزا فخر الإسلام علمجير الأمين العام للحزب المعارض الرئيسي دعوته للحكومة للاستقالة لوقف الفوضى. وعرضت رئيسة الوزراء شيخة حسينة إجراء محادثات مع قادة الطلاب، لكنهم رفضوا، مطالبين باستقالتها. وأكدت حسينة أنها مستعدة للتحقيق في الحوادث ومعاقبة المسؤولين عن العنف، مؤكدة استعدادها للحوار في أي وقت.

هذه الاحتجاجات تمثل تحديًا كبيرًا لحسينة التي تواصل حكم البلاد لأكثر من 15 عامًا، وعادت إلى السلطة لولاية رابعة على التوالي في يناير، في انتخابات قوبلت بمقاطعة من منافسيها الرئيسيين.