الإمارات تدين 57 بنغاليا بينهم 3 بالمؤبد وتقضي بطردهم.. فقط بسبب احتجاجهم على حكومة بنغلادش

بقلم: يورونيوز

قضت محكمة إماراتية بسجن العشرات من مواطني بنغلادش على خلفية احتجاجات ضد حكومة بلادهم في الإمارات، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية الاثنين.

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أصدرت محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، يوم الأحد، أحكامًا بالسجن 10 سنوات على 53 بنغاليا، والسجن 11 سنة لمواطن بنغالي آخر، بالإضافة إلى السجن المؤبد لثلاثة آخرين، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

وذكرت ”وام“ أن ”المحكمة استمعت إلى شاهد أكد أن المتهمين تجمعوا ونظموا مسيرات واسعة النطاق في عدة شوارع في الإمارات احتجاجاً على قرارات حكومة الشيخة حسينة".

وقد أمرت المحكمة بترحيل البنغاليين من الإمارات بعد صدور أحكام السجن بحقهم.

وكان مكتب النائب العام في الإمارات قد وجّه يوم السبت عدة تهم إلى النبغاليين، بما في ذلك ”التجمهر في مكان عام والتظاهر ضد حكومة بلادهم بقصد التحريض على الاضطرابات“، وعرقلة إنفاذ القانون، والتسبب في إلحاق الضرر بالآخرين والإضرار بالممتلكات، بحسب "وام".

وجاءت الاحتجاجات في الإمارات بعد أسابيع من المظاهرات في بنغلادش احتجاجاً على نظام الحصص الذي خصص ما يصل إلى 30% من الوظائف الحكومية لأقارب المحاربين القدامى الذين قاتلوا في حرب استقلال بنغلاديش عام 1971.

وقد ألغت المحكمة العليا في البلاد يوم الأحد هذا النظام المثير للجدل، في انتصار جزئي للمتظاهرين الذين كان معظمهم من الطلاب.

ويشكل المواطنون البنغاليون ثالث أكبر جالية وافدة في الإمارات، ويعمل الكثير منهم بأجور منخفضة لإرسال الأموال إلى عائلاتهم في بلادهم.

ويُذكر أن الأحزاب السياسية والنقابات العمالية محظورة في الإمارات، كما أن حرية التعبير مقيدة بشدة، وجميع وسائل الإعلام المحلية الرئيسية تقريبًا إما مملوكة للدولة أو تابعة لها.