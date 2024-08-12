بقلم: يورونيوز

إسبانيا: حركة "احتلوا شواطئنا'" تنظم مظاهرة في مايوركا ضد آثار السياحة الجماعية

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شهدت شواطئ مايوركا احتجاجات جديدة ضد السياحة الجماعية، خاصةً في فصل الصيف. تظاهر عدد من الأشخاص من حركة "احتلوا شواطئنا" على شاطئ في بالما، المعروف باسم "بالنيريو 6"، وهو منطقة كانت تقليديًا مخصصة للسياحة الألمانية لعدة عقود.

شارك أكثر من 100 شخص في الاحتجاج، حيث نشروا مناشفهم وغطسوا في البحر للتعبير عن مطالبهم بتقييد السياحة وإيجاد حلول للمشاكل الناتجة عنها، مثل ازدحام الخدمات العامة وصعوبات العثور على سكن.

تواجه مايوركا مشكلات بسبب زيادة السياحة، والتي تشمل الازدحام على الشواطئ، في المدن، على الطرق، وفي الخدمات العامة.

سجل العام الماضي، 2023، عددا قياسيا من الزوار بلغ نحو 14 مليون سائح أجنبي. وحتى قبل بدء الصيف هذا العام، تجاوز عدد الزوار الأجانب ستة ملايين، بزيادة قدرها 8٪ عن العام السابق.