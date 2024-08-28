حادثة بحرية مرعبة: الحرس المدني الإسباني يتسبب في انقلاب قارب مهاجرين قرب مليلية.. بالفيديو

بقلم: يورونيوز

منع عناصر الحرس المدني الإسباني، يوم الأحد، تقدم قارب للمهاجرين قبالة شاطئ هوركاس كولوراداس كان متوجها إلى سواحل مدينة مليلية التي تتمتع بالحكم الذاتي.

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وفقاً للحرس المدني، منعت القوات البحرية محاولة دخول أربعة مهاجرين دون وقوع إصابات. إلاّ أنه تم التداول بمقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي يُظهر الحرس المدني وهو يقوم بمطاردة القارب الصغير والاصطدام به ما أدى إلى انقلابه وسقوط الأشخاص الذين كانوا على متنه في مياه البحر.

أشارت التقارير المحلية إلى أن المهاجرين كانوا يحاولون السفر من المغرب إلى مليلية، والأسبوع الماضي، تم القبض على 11 شخصاً بعد وصولهم إلى المدينة.

كما وسبق للسلطات الإسبانية أن اعترضت الاثنين في سبتة أكثر من مائة مهاجر عند الحدود الجنوبية، في منطقة الطراجال، وتمّ إعادة نحو 500 مهاجر إلى المغرب.

ووصفت المندوبة الحكومية في سبتة كريستينا بيريز الوضع "بالمأساة"، مشيرةً إلى "ضغط شديد" يختبر النظام في المدينة المستقلة وفي الدولة أيضاً.