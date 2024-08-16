حرب غزة: إسرائيل تتوقع من بريطانيا وفرنسا "مساعدتها" ضد إيران وحزب الله ينشر فيديو منشأة "عماد 4"

بقلم: يورونيوز

تواصل القوات الإسرائيلية قصفها لقطاع غزّة، لليوم 315 على التوالي في حرب مستمرّة، مع تركز الهجمات أكثر على مدينة رفح، ممّا أدّى إلى تدمير أحياء بأكملها وتفجير العديد من المساكن، ويأتي ذلك بعد يوم غارات خلّفت عشرات القتلى والجرحى في مناطق متفرقة من القطاع.

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في ظل إعلان موقع "أكسيوس"، أن الوسطاء الأمريكيين والقطريين والمصريين أحرزوا بعض التقدم خلال اليوم الأول من الجولة الأخيرة من المفاوضات بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.

وقرر المشاركون، بما في ذلك المفاوضون الإسرائيليون، تمديد المحادثات ليوم إضافي وسط ضغوط إقليمية متزايدة، وفقاً لما ذكره موقع "أكسيوس".

وصباح الجمعة نشر الإعلام الحربي في حزب الله مقطع فيديو يظهر منشأة عسكرية تحت الأرض تحمل إسم "عماد 4".

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن "الفيديو الذي نشره حزب الله اليوم "ترهيبي" - ظهر في الفيديو أنفاق ضخمة، مزودة بأجهزة كمبيوتر وإضاءة وحجم وعمق يسمح بمرور الشاحنات بسهولة وبالطبع، دراجات نارية".