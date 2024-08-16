توقيع أول مذكرة تفاهم بين تركيا والعراق لتعزيز التعاون الأمني لمواجهة التهديدات الإرهابية

وقعت تركيا والعراق، الخميس مذكرة تفاهم للتعاون الأمني ومكافحة الإرهاب، وفق ما أعلن عنه وزير الخارجية التركي هاكان فيدان خلال ندوة صحفية مشتركة مع نظيره العراقي فؤاد حسين بالعاصمة التركية أنقرة، تعدّ الأولى من نوعها في تاريخ البلدين.

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وقال وزير الخارجية التركي، إن أنقرة وبغداد حققتا تقدما كبيرا لتجسيد إرادة قائدي البلدين، مشيرا إلى قلق الطرفين بشأن تنظيم " بي كي كي" الكردي المصنف على أنه إرهابي.

وأضاف بأنّ مذكرة التفاهم بين البلدين تمّ توقيعها من قبل، وزيري الدفاع، مؤكداً أن لها "أهمية تاريخية".

وقال فيدان إنّه تمّ التنصيص في الاتفاقية على إحداث مراكز تدريب وتنسيق مشتركة، ستعزّز التعاون بين البلدين وترتفع به إلى مستويات عليا، مؤكدا أهمية الاتفاق بخصوص خطوات ملموسة على أرض الواقع بشأن مكافحة الإرهاب.

وأضاف وزير الخارجية التركي بأن بلاده رحّبت بتجميد السلطات العراقية أنشطة ثلاثة أحزاب تابعة لتنظيم "بي كي كي" الكردي المصنف على أنه تنظيم إرهابي.

الصورة - رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يمينًا، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحضران اجتماعًا لتوقيع اتفاقيات مشتركة في بغداد، في 22 أبريل 2024. أعلنت الحكومة الع Ahmad Al-Rubaye/AP

وأضاف بأنّ الاتفاقية هي تتويج لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى العراق في أبريل/نيسان، وهي اتفاقية تعاون تنضاف إلى اتفاقيات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات الأخرى مثل التجارة والطاقة والمياه والنقل والصحة والتعليم.

وأكّد وزير الخارجية التركي أهمية تصنيف العراق تنظيم "بي كي كي" تنظيما إرهابيا، لأنّه يمثل تهديدا مشتركا.

وأعلن فيدان عن تحرير تأشيرة الدخول بين البلدين للذين تقلّ أعمارهم عن 15 سنة وتزيد عن خمسين عاما وذلك بداية من 1 1 سبتمبر/ أيلول المقبل وفقاً للاتفاق الذي تم خلال زيارة الرئيس أردوغان للعراق.

وحول الوضع في غزة، ذكر فيدان، أن المنطقة تمر بمرحلة صعبة للغاية وأن إسرائيل تستهدف المدنيين في القطاع بلا رحمة منذ عام تقريبا، وقال وتابع "نحن صوت واحد وقلب واحد مع العراق بشأن القضية الفلسطينية".

وتحدّث عن حديث الرئيس الفلسطيني محمود عباس قائلاً: "الرئيس عباس خاطب العالم أجمع من تحت سقف البرلمان التركي".

وتطرق إلى خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمام البرلمان التركي، قائلاً: "الرئيس عباس خاطب العالم أجمع من تحت سقف البرلمان التركي".