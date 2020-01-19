قررت دول منطقة "شنغن" بداية من العام المقبل، إدخال بعض التغييرات على نظام منح التأشيرات لمواطني الدول غير الأعضاء في الاتحاد. وتخص هذه الإجراءات الجديدة مواطني 60 دولة غير عضوة في منطقة شنغن ككندا وماليزيا وسنغافورة مثلا. الإجراء الذي أطلق عليه تسمية معلومات السفر الأوروبية والترخيص ETIAS، يُجبر المعنيين على التقدم بطلب تصريح سفر عبر الإنترنت لجميع الإقامات السياحية أو التجارية التي تقل مدتها عن 90 يومًا في منطقة شنغن.

ماذا يتضمن نظام معلومات السفر الأوروبية والترخيص ETIAS الجديد؟

هو نظام جديد تم وضعه من قبل الاتحاد الأوروبي والذي سيكون نشطًا بالكامل بداية من العام 2021. يشبه هذا النظام ذلك الذي وضعته الولايات المتحدة وستقوم على تسييره الوكالة الأوروبية eu-LISA. ويسمح نظام إيتياس لحاملي جوازات السفر من 60 دولة تجنب التقدم بطلب تأشيرة الدخول إلى منطقة شنغن في أوروبا لجميع الإقامات السياحية أو الأعمال التي تقل مدتها عن 90 يومًا. النظام يعتبر إعفاءً من التأشيرة ولكنه لا يعوض تأشيرات الدراسة أو تأشيرات العمل.

النظام لا يخص مواطنو دول الاتحاد الأوروبي ومنطقة شنغن حيث يحق لهم حرية التنقل داخل المنطقة، كما لن يُطلب من مواطني الدول خارج الاتحاد الذين يحملون بطاقات إقامة صالحة بالتقدم بطلب ترخيص"ايتاس" للسفر إلى دول أخرى داخل المنطقة.

كيفية التقدم بالطلب؟

سيتمكن كل مواطن مدرج في قائمة 60 دولة معتمدة للعمل بنظام إيتياس ETIAS بداية من العام 2021 بالتقدم بطلب للحصول على تصريح سفر عبر الإنترنت. كل ما عليك القيام به هو ملء استمارة الطلب على الإنترنت، والتحقق من صحة المعلومات ثم دفع رسوم الطلب التي ستبلغ بحسب المعلومات 7 يورو، قبل الحصول على هذا التصريح في غضون بضع دقائق، 20 دقيقة على أكثر تقدير.

ما هي شروط الحصول على الترخيص؟

يجب أن يكون المعنى يمتلك جواز سفر إلكتروني من إحدى الدول المدرجة في القائمة.

إدخال معلومات الهويه وبعض معلومات الاتصال كعنوان البريد الإلكتروني والهاتف وكذلك معلومات حول الرحلة. يتعين على طالب الترخيص أيضًا الإجابة على أسئلة الأمان وتقديم معلومات خاصة عن ماضٍ قضائي محتمل وعن تاريخ سفره.

بمجرد إرسال الطلب، تقوم الوكالة الأوروبية eu-LISA بفحص كل طلب ومطابقته مع قواعد بيانات الأمان الموجودة على المستوى الدولي مثل يوروبول Europol أو إنتربول أو سيس أو فيس بالإضافة إلى قوائم مراقبة إيتياس وقواعد القبول الخاصة بكل دولة معنية. وبشكل عام، سيكون هذا التحقق سريعًا وسيتلقى مقدم الطلب ردًا عبر البريد الإلكتروني في غضون فترة زمنية قصيرة. وغالبا سيكون الرد إيجابيا بإستثناء بعض الحالات الخاصة ولهذا من الضروري طباعة تصريح السفر إيتياس لتقديمه في نقاط التفتيش المختلفة خلال الرحلة.

من هي الدول المعنية بنظام إيتياس؟

ألبانيا وأندورا وأنتيغوا وبربودا والأرجنتين وأستراليا والباهاما وبربادوس والبوسنة والهرسك والبرازيل وبروناي وكندا وتشيلي وكولومبيا وكوستا ريكا ودومينيكا والسلفادور وجورجيا وغرينادا وغواتيمالا وهندوراس وهونغ كونغ وإسرائيل واليابان وكيريباس وماكاو ومقدونيا وماليزيا وجزر مارشال وموريشيوس والمكسيك وميكرونيزيا ومولدوفا والجبل الأسود ونيوزيلاندا ونيكاراغوا وبالاو وبناما وباراغواي وبيرو وسانت كيتس ونيفيس والقديسة لوسيا وسانت فنسنت وساموا وصربيا وسيشيل وسنغافورة وجزر سليمان وكوريا الجنوبية وتايوان وتيمور ليشتي وتونغا وترينداد وتوباغو وتوفالو وأوكرانيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأوروغواي وفانواتو وفنزويلا.

ما هي فوائد نظام إيتياس؟

وثيقة ترخيص السفر إيتياس ستكون صالحة لمدة 3 سنوات بالنسبة للكنديين والبلدان الآخرى المعنية بالإجراء. خلال هذه الفترة، سيسمح للسائحين ورجال الأعمال بالإقامة لمدة تقل عن 90 يومًا في منطقة شنغن. الترخيص متعدد الدخول، مما يعني أنه يمكن للمسافر خلال فترة التسعين يومًا السفر إلى أي بلد في منطقة شنغن وفي عدة مناسبات.

هذا الإجراء سيوفر الوقت للمسافرين والخدمات الإدارية لمختلف القنصليات والسفارات في مختلف الدول الأوروبية، حيث لن يضطر المسافرون بعد العام 2021 لملء الملفات الطويلة لطلب التأشيرة والتنقل إلى السفارات والقنصليات للإيداع الطلب.