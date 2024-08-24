رومانيا: وضع أندرو تيت المدون والمؤثر قيد الحبس المنزلي ومصادرة أسطول من سيارته الفارهة الخارقة

بقلم: يورونيوز

استمر التحقيق في قضايا الأخوين أندرو وتريستان تيت بعد أن صادرت السلطات الرومانية المزيد من السيارات الفاخرة من ممتلكاتهما في العاصمة بوخارست يوم السبت. جاء هذا الإجراء بعد يومين من قرار المحكمة بوضع أندرو تيت تحت الإقامة الجبرية لمدة 30 يومًا.

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يتناول التحقيق الجديد اتهامات تتعلق بالاتجار بالبشر للقُصر والجنس مع قاصر. يوم الأربعاء، احتجزت النيابة العامة ستة أشخاص، بينهم الأخوان تيت، بعد أن داهمت الشرطة أربع منازل في بوخارست ومنطقة إيلفوف المجاورة.

قدمت النيابة العامة طلبًا للمحكمة لتمديد فترة احتجاز الأخوين إلى 30 يومًا، لكن القاضي قرر وضع أندرو تيت تحت الإقامة الجبرية، بينما خضع تريستان تيت لرقابة قضائية تشمل قيودًا جغرافية وتبليغًا دوريًا للشرطة.

أندرو تيت يتحدث إلى وسائل الإعلام، إلى جانب شقيقه تريستان، إلى اليسار، بعد وضعه قيد الإقامة الجبرية، في بوخارست، رومانيا، الخميس، 22 أغسطس/آب 2024 AP

ردت المتحدثة باسم الأخوين تيت، ماتيا بيتريسكو، على القرار بأن القاضي رفض طلب النيابة العامة بسبب سلوك الأخوين "النموذجي" خلال فترة احتجازهما الاحتياطي في قضية سابقة، وأكدت أن الأخوين ينكران جميع التهم الموجهة إليهما ويصممان على إثبات براءتهما.

الأخوان تيت، وهما مقاتلان سابقان في رياضة الكيك بوكسينغ ويحملان الجنسية البريطانية والأمريكية، ينتظران المحاكمة في رومانيا في قضية منفصلة تتعلق بالاتجار بالبشر مع امرأتين رومانيين. وقد وجهت النيابة العامة لهم التهم رسميًا العام الماضي.

أندرو تيت، في الوسط، وشقيقه تريستان، إلى اليسار، يخرجان من محكمة بوخارست بعد وضعهما قيد الإقامة الجبرية، رومانيا، الخميس، 22 أغسطس/آب 2024 Alexandru Dobre/AP

في القضية الجديدة، أفادت وكالة مكافحة الجريمة المنظمة الرومانية "DIICOT" أنها تحقق في مزاعم تشمل الاتجار بالبشر بما في ذلك الاتجار بالقُصر، والاتصال الجنسي مع قاصر، وتشكيل مجموعة إجرامية منظمة، وغسيل الأموال، والتأثير على الشهادات. تتعلق الجرائم المزعومة بالفترة من 2014 إلى 2024.

أندرو تيت، الذي يمتلك 9.9 مليون متابع على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، معروف بآرائه المثيرة للجدل على الإنترنت. وقد ادعى تيت سابقًا أن النيابة العامة لا تملك أدلة ضده وأن هناك مؤامرة سياسية تهدف إلى إسكات صوته. يُذكر أنه تم حظره من عدة منصات اجتماعية بسبب آرائه ومحتواه المثير للجدل.

خلال المداهمات يوم الأربعاء، والتي شملت تفتيش ممتلكات الأخوين تيت الواسعة بالقرب من بوخارست، صادرت السلطات 16 سيارة فاخرة، دراجة نارية، حواسيب محمولة، آلاف الدولارات نقدًا، ساعات فاخرة، ومحركات تخزين بيانات.

تزيد هذه القضية من تعقيد الوضع القانوني للأخوين تيت الذين يواجهون سلسلة من المتاعب القانونية.