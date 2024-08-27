واشنطن تهدد اللبنانيين بطائرات حربية ومقاتلات على تطبيق للمواعدة!

نشرت القيادة المركزية الأمريكية الأسبوع الماضي سلسلة إعلانات باللغة العربية على تطبيق "تندر"، المخصص للمواعدة، تتضمن صورًا للطائرات الحربية الأميركية مع رسالة للبنانيين تقول: "لا ترفعوا السلاح في وجه الولايات المتحدة وشركائها".

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وقد ورد في الرسائل أن أميركا "ستدافع عن شركائها ضد تهديدات النظام الإيراني ووكلائه"، وأنها "مستعدة تمامًا لاستخدام مقاتلات إف-16 وطائرات مقاتلة أسرع من الصوت من طراز A-10 متمركزة حاليّاً في المنطقة".

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، فإن الإعلان أتى في إطار الحرب النفسية أو دعم المعلومات العسكرية، خاصة في ظل المواجهة التي يخوضها حزب الله مع إسرائيل. لكن ما أثار السخرية هو مدى ملاءمة التطبيق المخصص للمواعدة لبث رسائل من هذا النوع، فضلًا عن إعتبار اللهجة "مبالغًا فيها" حسب تصريحات أحد المسؤوليين الأميركيين للصحيفة.

تغريدة الصحافي سياموس مالكفزالي التي ينشر فيها الإعلانات التي ظهرت له على "تندر" وفيها التهديدات الأميركية للبنانيين

من جهتها، رفضت القيادة المركزية الأمريكية التعليق على الإعلان المذكور، مشيرة إلى أنها لا تناقش عادةً عمليات المعلومات. نفس الموقف اتخذه البنتاغون لكن مسؤولا هناك أكد أن الوزارة تقوم بعمليات معلومات عسكرية لدعم الأولويات الأمنية الوطنية، مع الالتزام بالقانون الأميركي وسياسة وزارة الدفاع.

وسرعان ما تمت إزالة الإعلان من "تندر" بعد الانتقادات التي طالته، وتصريح المتحدث الرسمي ل"تندر" بشأن انتهاك الإعلان سياساته بشأن العنف والسياسة.

وفي سياق متصل، أشار الضابط المتقاعد في الجيش الأميركي غيتبونغ باروشابوت إلى أن الرسالة "قد تكون فعالة إذا كانت جزءًا من حملة طويلة الأمد"، لكن اعتبر باروشابوت أن "تندر" قد لا تكون المنصة المثلى للجمهور المستهدف. ووصف باروشابوت الإعلان بأنه "خطأ غير مبرر أو تكاسل"، داعيًا إلى تحسين التدريب على العمليات النفسية العسكرية ومحاسبة القادة عند حدوث الأخطاء.

على الجانب الآخر، أثار المنشورات استغراب اللبنانيين. ومن بين الذين تحدثوا عن الموضوع الصحافي المستقل سياموس مالكفزالي، وهو أميركي مقيم في بيروت. فقد عبّر مالكفزالي عن دهشته قائلًا: "عادةً ما أتلقى إعلانات من إسرائيل على تويتر، لكن إعلانات تندر تجاريةٌ بحتة في أغلب الأحيان، ولم يسبق لي أن رأيت حكومة تضع إعلانًا لقواتها على تطبيق للمواعدة!"