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جدونا

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إسبانيا: تفكيك شبكة داعشية خططت لمهاجمة نادي ريال مدريد

شرطي من الحرس المدني الإسباني يقف خارج مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم
شرطي من الحرس المدني الإسباني يقف خارج مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم Copyright Francisco Seco/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
Copyright Francisco Seco/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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الحرس المدني الإسباني يفكك أحد المراكز الإعلامية الرئيسية لما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

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قام الحرس المدني الإسباني، بدعم من يوروبول ومكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، بتفكيك أحد أكبر المراكز الإعلامية المرتبطة بما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

كما اعتقلت السلطات الإسبانية تسعة أشخاص في جيرونا وقادس وألميريا وتينيريفي. وتم وضع اثنين منهم رهن الاحتجاز.

وحسب السلطات، استخدم التنظيم خوادم هذا المركز لنشر الدعاية في جميع أنحاء العالم من خلال محطات الإذاعة ووكالات الأنباء ووسائل التواصل الاجتماعي، وإرسال رسائل قادرة على التحريض على الإرهاب بما لا يقل عن ثلاثين لغة.

وأمرت الشبكة بالهجوم الفاشل على حافلة تقل لاعبي ريال مدريد لكرة القدم، كما أرسلت رسائل تشجع على شن هجمات على بطولة أوروبا في ألمانيا ودورة الألعاب الأولمبية في باريس.

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