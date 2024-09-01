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شاهد: بعرض عسكري مهيب في بوتراجايا.. ماليزيا تحتفل بالذكرى الـ67 لاستقلالها عن بريطانيا

ماليزيا تحتفل بالذكرى الـ67 لاستقلالها عن بريطانيا
ماليزيا تحتفل بالذكرى الـ67 لاستقلالها عن بريطانيا Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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احتفلت ماليزيا يوم السبت بالذكرى 67 لاستقلالها عن بريطانيا، حيث أقيم عرض عسكري مهيب في مدينة بوتراجايا حضره الملك الماليزي وأعداد كبيرة من المتفرجين.

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الحدث، الذي يجذب سنويا آلاف المشاهدين من مختلف أنحاء البلاد، يعتبر فرصة للدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا لعرض قوتها العسكرية.

ماليزيا تحتفل بالذكرى الـ67 لاستقلالها عن بريطانيا
ماليزيا تحتفل بالذكرى الـ67 لاستقلالها عن بريطانياأ ب

وأعلنت ماليزيا استقلالها عن بريطانيا في 31 أغسطس 1957. تم تحقيق هذا الاستقلال من خلال سلسلة من المفاوضات بين قادة ماليزيا والبريطانيين، وتوجت بتوقيع اتفاقية الاستقلال في 1957.

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تشرح هوانغ تشي يان، المقيمة في كوالالمبور، لوكالة "أسوشيتد برس" سبب سفرها لحضور الاحتفالات في بوتراجايا قائلة: "في السابق كنت أشارك فقط في الفعاليات (اليوم الوطني) في منطقة كوالالمبور، ولكن هذا العام لا يوجد حدث في منطقة كوالالمبور، لذا جئت إلى بوتراجايا، وهذه هي المرة الأولى".

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