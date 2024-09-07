مشاهد جوية تظهر عملية إزالة الأنقاض في مخيم جنين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

بقلم: يورونيوز

أظهرت مشاهد جوية، تم تصويرها يوم الجمعة، مجموعة من الأشخاص وهم يستخدمون الآلات الثقيلة لإزالة الأنقاض في مخيم جنين للاجئين، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

اعلان

خلال الليل، شوهدت ناقلات جنود مدرعة إسرائيلية تخرج من مخيم جنين عبر نقطة تفتيش أقيمت على أحد الطرق الرئيسية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي، ما وصف بأنه أعنف عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الدامية التي تخوضها الدولة العبرية في قطاع غزة.

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الخميس، إن الأسبوع الماضي كان "الأكثر دموية" للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل عاجل قبل أن يتصاعد الوضع في الضفة الغربية والمنطقة بشكل أكبر.