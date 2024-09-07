Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاست
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
العالم
الأبواب
البرامج
Featured
الأعمال
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
Green
الأبواب
البرامج
Featured
الصحة
الأبواب
البرامج
الثقافة
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletterالرسالة الإخباريةEventsالأحداثالبودكاست
Loader
ابحثوا عنا
اعلان

مشاهد جوية تظهر عملية إزالة الأنقاض في مخيم جنين بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي

صور جوية تظهر عملية إزالة الأنقاض في مخيم جنين
صور جوية تظهر عملية إزالة الأنقاض في مخيم جنين Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
نشرت في
شارك هذا المقالمحادثة
شارك هذا المقالClose Button
نسخ/لصق رابط فيديو المقال أدناهCopy to clipboardCopied

أظهرت مشاهد جوية، تم تصويرها يوم الجمعة، مجموعة من الأشخاص وهم يستخدمون الآلات الثقيلة لإزالة الأنقاض في مخيم جنين للاجئين، وذلك بعد مرور أكثر من أسبوع على التصعيد العسكري الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة.

اعلان

خلال الليل، شوهدت ناقلات جنود مدرعة إسرائيلية تخرج من مخيم جنين عبر نقطة تفتيش أقيمت على أحد الطرق الرئيسية.

وعلى مدار الأسبوع الماضي، نفذ الجيش الإسرائيلي، ما وصف بأنه أعنف عملية عسكرية في الضفة الغربية منذ بدء الحرب الدامية التي تخوضها الدولة العبرية في قطاع غزة.

Related

وقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) يوم الخميس، إن الأسبوع الماضي كان "الأكثر دموية" للمدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2023.

ودعا المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل عاجل قبل أن يتصاعد الوضع في الضفة الغربية والمنطقة بشكل أكبر.

شارك هذا المقالمحادثة

مواضيع إضافية

مقتل خمسة فلسطينيين في غارة إسرائيلية في اليوم التاسع من العملية العسكرية الواسعة شمال الضفة الغربية

قتلى في طوباس والفارعة بالضفة الغربية وعائلات الرهائن الأمريكين تطالب بايدن بصفقة أحادية مع حماس

الجيش الإسرائيلي يوسع عملياته في الضفة الغربية المحتلة ومقتل 33 فلسطينياً في أسبوع

الضفة الغربية إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني