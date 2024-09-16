ظهرت في 15 دولة.. هذا ما نعرفه عن سلالة فيروس كوفيد-19 الجديدة

بقلم: يورونيوز

رُصدت سلالة جديدة من فيروس كوفيد-19، تم العثور عليها في 15 دولة بثلاث قارات مختلفة بعد أن تم توثيقها لأول مرة في ألمانيا، وفقاً لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية.

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يُطلق على تلك السلالة اسم XEC، وستكون اللقاحات ضدها متاحة في الفترة ما بين 3 تشرين الأول/ أكتوبر و20 ديسمبر/ كانون الأول، بحسب الصحيفة.

وقد تم الإبلاغ عن سلالة XEC في هولندا وإسبانيا والدنمارك وإسرائيل. ووفقًا للبيانات الحكومية، تم الإبلاغ عن 1,587 حالة إصابة بفيروس كوفيد-19 في الأيام السبعة الماضية، بزيادة قدرها 4.3% عن الأسبوع السابق.

وأضافت أنه تم تسجيل 102 حالة وفاة تُعزى إلى كوفيد-19 حتى 30 آب/ أغسطس، ما يعني انخفاض بنسبة 20.9 في المائة عن الأسبوع السابق.

أشخاص يتلقون لقاح فايزر خلال حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ألفارو، شمال إسبانيا، الخميس، 13 مايو، 2021. Alvaro Barrientos/AP

ما هي الأعراض؟

وفقًا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يمكن أن تشمل أعراض كوفيد ما يلي: ارتفاع درجة الحرارة، سعال مستمر، فقدان أو تغير في حاسة الشم أو حاسة التذوق، ضيق في التنفس، الشعور بالتعب أو الإرهاق، ألم في الجسم، صداع، التهاب الحلق، انسداد أو سيلان الأنف، فقدان الشهية، الإسهال، والشعور بالإعياء أو المرض.

وفي حال كنت تشك في إصابتك بفيروس كورونا، تجنب مخالطة الآخرين وعد إلى أنشطتك المعتادة عندما تشعر بتحسن.

ماذا يقول الخبراء عن فيروس كورونا المستجد؟

قالت الدكتورة إليزابيث هدسون، الرئيسة الإقليمية للأمراض المعدية في كايزر بيرماننت جنوب كاليفورنيا لصحيفة لوس أنجلوس تايمز: ”سيتعين علينا حقًا أن نراقب الفيروس الجديد لأن المعلومات الإجمالية عنه ليست كافية".

ولفت مدير معهد سكريبس للأبحاث الانتقالية في كاليفورنيا إريك توبول إلى أن فيروس XEC سيتسبب بارتفاع حاد في الإصابات في المستقبل.

وأضاف قائلاً: ”سيستغرق ذلك عدة أسابيع، أو بضعة أشهر، قبل أن يبدأ في إحداث موجة. من المؤكد أن الفيروس يتصدر المشهد، ولكن لا يزال أمامنا أشهر قبل أن يصل إلى مستويات عالية".