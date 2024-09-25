Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
آخر الأخبار
ترندينغ
جدول زمني
أوروبا
الأبواب
البرامج
متميز
العالم
الأبواب
البرامج
متميز
الأعمال
الأبواب
البرامج
السفر
الأبواب
البرامج
Next
الأبواب
البرامج
متميز
الثقافة
الأبواب
البرامج
Earth
الأبواب
البرامج
متميز
الصحة
الأبواب
البرامج
فيديو
عرض المزيد
تغطية خاصة
خدمات
Newsletter الرسالة الإخبارية Events الأحداث البودكاست فيديو Africanews
Loader
ابحثوا عنا
Flipboard Nabd Linkedin فايبر
اعلان

اليوم الـ355 للحرب: قصف متواصل على غزة وواشنطن تسعى مع حلفائها لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

يافطات كتب عليها "أوقفوا الحرب في غزة ولبنان" خلال وقفة احتجاجية في لوس أنجلوس يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
يافطات كتب عليها "أوقفوا الحرب في غزة ولبنان" خلال وقفة احتجاجية في لوس أنجلوس يوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 حقوق النشر  أ ب
حقوق النشر أ ب
بقلم: يورونيوز
نشرت في آخر تحديث
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل
شارك Close Button
انسخ الرابط Copy to clipboard تم النسخ

على وقع صفارات الإنذار في تل أبيب، دخلت الحرب على غزة يومها الـ 355، بينما أطلق حزب الله صواريخ "قادر 1" على "مقر قيادة الموساد" لأول مرة. يأتي ذلك في ظل تأكيد نتنياهو استمرار الضربات على لبنان، بينما تتعالى أصوات قادة العالم المجتمعين في نيويورك، مطالبين بإنهاء القتال في غزة ولبنان.

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها شهدت محاولة لاستهداف إحدى منشآتها الاستراتيجية في الرشقات الصاروخية الأخيرة القادمة من لبنان.

اعلان
اعلان

وفي سياق متصل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ثلاث طائرات مسيرة أُطلقت من العراق منذ ساعات الليل المتأخرة.

أما في غزة، فقد واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على مختلف أنحاء القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

سياسيًا، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بوجود خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول كيفية التعامل مع حزب الله.

على الصعيد العسكري، أعلنت الحكومة البريطانية أن نحو 700 جندي بريطاني سينتقلون إلى قبرص كجزء من خطط الطوارئ التي وُضعت في أعقاب التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان.

أحداث اليوم السابق

آخر تطورات الحرب في اليوم الـ355

يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية: الجيش لاحظ اتجاها مقلقا وهو سيطرة حماس على نحو مليوني شخص بغزة دون معارضة لحكمها

 نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر أمنية، قولهم، إن "حركة حماس تعمل على تعزيز سلطتها مجددا في المناطق التي غادرها الجيش الإسرائيلي". 

وأشارت إلى أن "الجيش لاحظ اتجاها مقلقا وهو سيطرة حماس على نحو مليوني شخص بغزة دون معارضة لحكمها". 

وأضافت نقلا عن المصادر الأمنية أن "لا أحد من سكان غزة يقف ضد حماس ولا أحد يتحدى حكمها"، مشددة على أن "الحركة الإسلامية هي المستفيد الأكبر من فشل القيادة السياسية في إيجاد بديل لحكم غزة".

شارك

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يريد قلب المعادلة واختبار ولاء حماس للبنان

شارك

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يدفع نحو تسوية محددة زمنيا في الشمال هدفها التوصل إلى صفقة لاستعادة الرهائن

شارك

منسق خطة الطوارئ في لبنان: 1247 قتيلاً و5278 جريحا جراء القصف الإسرائيلي وعدد النازحين تجاوز الـ 150 ألفا

شارك

غارات إسرائيلية على قرى وبلدات جنوب لبنان

شارك

إصابات إثر قصف إسرائيلي استهدف نقطة للدفاع المدني في حي الدرج شرقي مدينة غزة

شارك

ماكرون: أدعو إسرائيل لوقف التصعيد في لبنان وحزب الله إلى وقف إطلاق النار على إسرائيل

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل لوقف التصعيد في لبنان وحزب الله إلى وقف إطلاق النار على إسرائيل.

وطالب الطرفين باحترام التزاماتهما بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بلبنان.

وأضاف: "ندعو إلى الإفراج عن الرهائن بغزة وأشيد بجهود الولايات المتحدة ومصر وقطر لتحقيق هذه الغاية".



شارك

البنتاغون: لا نرى حتى الآن مؤشرات على أن هناك غزوا بريا إسرائيليا وشيكا للبنان

شارك

"تركيا: الرئيس رجب طيب ردوغان أبلغ رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي أن المجتمع الدولي يجب أن يفرض حلا لوقف "عدوان إسرائيل

شارك

المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا إيلات بالطائرات المسيرة قبل قليل

شارك

الإسعاف الإسرائيلي: إصابة إسرائيلي بجروح جراء انفجار مسيرة في إيلات

شارك

الجيش الإسرائيلي: انفجار مسيرة أطلقت من العراق في مدينة إيلات واعترضنا مسيرة إضافية

شارك

يسرائيل هيوم عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجمنا حتى الآن أكثر من 2000 هدف في لبنان

شارك

مكتب رئيس الحكومة اللبنانية: ميقاتي بحث في نيويورك مع وزير الخارجية الأمريكي مساعي وقف العدوان الإسرائيلي

قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن الأخير بحث في نيويورك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساعي وقف "العدوان الإسرائيلي" على لبنان.

شارك

وزيرة خارجية ألمانيا: على حزب الله الانسحاب لما وراء نهر الليطاني

شارك

سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي: مبعوث البيت الأبيض هوكستين منخرط بالمحادثات وواشنطن لا تتواصل مباشرة مع حزب الله

شارك

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: لا نريد أن يكون لبنان غزة أخرى والمنطقة لا تتحمل ذلك

شارك

قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة

شارك

حزب الله: قصفنا بالمدفعية الثقيلة ثكنة برانيت وحققنا إصابة مباشرة

شارك

حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع راميا ودمرناها

شارك

المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة: عازمون على منع اندلاع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط

شارك

رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يلتقي في نيويورك بلينكن وهوكستين

شارك

نتنياهو: لا يمكنني إعطاء تفاصيل بشأن ما نفعله لكننا مصصمون على إعادة مواطني الشمال إلى ديارهم

شارك

نتنياهو: إسرائيل ستستخدم القوة الكاملة في لبنان حتى عودة سكان الشمال

مجددا، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، بإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية في الشمال إلى منازلهم، 

وقال إن إسرائيل ستستخدم "القوة الكاملة" في لبنان حتى عودتهم.

وفي رسالة مصورة، قال نتنياهو "نوجه ضربات لـحزب الله لا يمكنه تصورها، ونفعل ذلك بقوة وذكاء".

شارك

رئيس الوزراء البريطاني: نحن بحاجة لخطة سياسية تسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم بسلام

شارك

إذاعة الجيش عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو وواشنطن يدفعان لوقف لإطلاق النار للتفاوض على تسوية مع حزب الله

شارك

"القناة 14": نحن في بداية المعركة وبحسب ما نفهم فإن لنصر الله قدرات مهمة جداً ونأمل جداً ألا يرينا إياها

شارك

جواد ظريف لـ "سي أن أن": إيران لم تقع في مصيدة إسرائيل بدخول حرب غزة


شارك

وزير الخارجية السعودي: على دول العشرين التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة

شارك

بايدن: لا أتفق مع مواقف نتنياهو

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لأي بي سي إنه لا يتّفق مع مواقف نتنياهو ويجب أن يكون هناك حل الدولتين.

وأشار إلى أنه سيستخدم كل طاقة إدارتي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.

وأكد العالم العربي يريد بقوة تسوية للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هناك حاجة للتوصل إلى حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين.

ولفت إلى أن الحرب الشاملة في الشرق الأوسط ممكنة لكن هناك أيضاً احتمالاً للتسوية.

شارك

وزارة الصحة اللبنانية: جريحان في غارة إسرائيلية على بلدة راس أُسطا في قضاء جبيل

شارك

وزير الخارجية الإسرائيلي: النظام الإيراني يعمق الإرهاب المُهدد للعالم الغربي بأسره

شارك

إصابة أم وابنتها برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عنزا جنوب جنين

شارك

هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع: الإدارة الأمريكية تحاول الدفع وتطوير مسار جديد لحل سياسي في لبنان

شارك

يسرائيل هيوم: نتنياهو فوض الوزير ديرمر بإخطار واشنطن أن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق نار مؤقت

شارك

رئيس الإمارات: أؤكد دعم بلادنا للمبادرات والجهود الأمريكية لوقف الحرب في قطاع غزة

أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم بلاده للمبادرات والجهود الأمريكية لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف: "مهتمون بالحوار والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الشرق الأوسط وإيجاد حلول عبر القنوات الدبلوماسية لأزمات المنطقة".

وأشار إاى أن "الولايات المتحدة حليف رئيس لبلدنا وهو توجه أساسي في سياستنا الخارجية لم يتغير على مدى أكثر من 50 عامًا".

شارك

يديعوت أحرونوت: الجيش رصد محاولات من حزب الله لاستهداف المقاتلات الإسرائيلية بصواريخ دفاع جوي

شارك

نائب الرئيس الإيراني جواد ظريف : مارسنا ضبط النفس بعد أن هاجمتنا إسرائيل وقتلت هنية

شارك

يسرائيل هيوم: نتنياهو فوض الوزير ديرمر بإخطار واشنطن أن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق نار مؤقت

شارك

البابا فرنسيس: أعرب عن تضامني مع الشعب اللبناني الذي عانى كثيراً

ندد البابا فرنسيس بـ"التصعيد المروّع" في لبنان، معرباً عن  "تضامنه مع الشعب اللبناني الذي عانى كثيراً".

وتمنى أن يبذل المجتمع الدولي كل جهد ممكن لوقف هذا التصعيد الرهيب في لبنان.

شارك

الرئيس القبرصي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: مدنيو غزة عانوا من ظروف "شنيعة" منذ 7 أكتوبر

شارك

قوات إسرائيلية خاصة تحاصر منزلا في قرية عنزا جنوبي جنين بالضفة الغربية

شارك

الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بلداتٍ في صور وبنت جبيل جنوب لبنان

شارك

هاليفي: طائراتنا تهاجم دون توقف في لبنان ونستعد لعملية برية

تفقد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، تمرين اللواء السابع على الحدود الشمالية، برفقة قائد القيادة الشمالية، وقائد الفرقة 98، وقائد مركز التدريب البري، وقائد اللواء السابع وعدد من القادة الآخرين.

وفي كلمته، أشار رئيس الأركان إلى إمكانية تنفيذ مناورة برية في لبنان، قائلاً: "لن نتوقف. الطائرات تواصل الهجمات طوال اليوم ونحن نستعد للمناورة".

وقال هاليفي: "هدفنا واضح وهو إعادة سكان المنطقة الشمالية إلى ديارهم بأمان"، مشيرا إلى أن "حزب الله وسع اليوم دائرة نيرانه وسيلقى ردا قويا للغاية في وقت لاحق اليوم".



شارك

السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: نعمل مع واشنطن لتجنب الحرب في لبنان

شارك

الإليزيه: ماكرون سيلتقي الرئيس الأمريكي اليوم لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا

شارك

"فايننشال تايمز" عن دراسة حديثة لجامعة "رايخمان" الإسرائيلية: حزب الله قد يطلق على "إسرائيل" ما يصل إلى 3000 صاروخ وقذيفة يومياً

شارك

مسيرة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في صور جنوبي لبنان

شارك

أكسيوس: أميركا تعد خطة لوقف نار مؤقت بين إسرائيل وحزب الله وقد تعلنها اليوم

أشار موقع أكسيوس إلى أن أمريكا تعد خطة لوقف نار مؤقت بين إسرائيل وحزب الله وقد تعلنها اليوم.

ونقلت عن مصادر قولها إن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لمناقشة المبادرة الأمريكية بشأن غزة ولبنانس.

شارك

وزير الأشغال اللبناني: الرئيس بري على تواصل مع قادة حول العالم بشأن الأزمة الحالية

أشار وزير الأشغال اللبناني علي حمية إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري على تواصل مع قادة حول العالم بشأن الأزمة الحالية.

وقال حمية إإن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مستمر في عمله.

وأضاف: " نحن بلد ذو سيادة والاحتلال لا يزال يحتل جزءا من أراضينا، والعدو الإسرائيلي يستهدف المدنيين والمباني السكنية وسط صمت دولي غير مسبوق".

وأكد أن الجيش الإسرائيلي قصف كل قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.

شارك

وزير الصحة اللبناني: 51 قتيلا و223 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية اليوم على لبنان

شارك

رئيس وزراء قطر: الوضع في المنطقة أصبح أكثر خطورة وإثارة للقلق

شارك

بلينكن: التوصل لهدنة في غزة هو السبيل لخفض التوتر في بقية الجبهات

حثّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "الجميع على استخدام النفوذ التي لديها للضغط على إيران لوقف تأجيج التصعيد".

ووصف خطر التصعيد في الشرق الأوسط بـ "الشديد".

وأشار أن أمريكا تعمل دون كلل فيما يتعلق بلبنان لتجنب حرب شاملة والتحول إلى عملية دبلوماسية.

واعتبر أن وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الوحيد لإعادة الرهائن إلى ديارهم وتهدئة التوتر على الجبهات الأخرى.


شارك

وزير الصحة اللبناني: 51 قتيلا في الغارات الإسرائيلية اليوم

شارك

حزب الله يعلن تصديه لطائرتين حربيتين قرب بلدتي حولا وميس الجبل وإجبارهما على مغادرة الأجواء اللبنانية

شارك

الجيش الإسرائيلي: مقتل 40 مسلحًا في قطاع غزة أمس

شارك

حماس: نطالب الجنايات الدولية باتخاذ إجراءات ضد بلينكن باعتباره "مشاركا في تجويع غزة"

شارك

الجيش الإسرائيلي يُعلن مهاجمة 280 هدفاً لحزب الله في لبنان منذ ساعات الصباح

شارك

المنظمة الدولية للهجرة: أنباء عن نزوح أكثر من 90 ألف شخص في لبنان، بينهم نحو 40 ألفاً في 283 مأوى

شارك

وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يدرس رفع مستوى شدة الهجمات في لبنان

شارك

حزب الله: قصفنا للمرة الثانية كريات موتسكين بصليات من صواريخ فادي1

شارك

بصلية من صواريخ فادي 3.. حزب الله يعلن قصف مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون

شارك

الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 60 موقعا تابعا لحزب الله في لبنان

شارك

الجيش الإسرائيلي يقرر تجنيد لواءي احتياط للقيام بمهام عملياتية في القطاع الشمالي

شارك

أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: القتال الذي أدى لمقتل أكثر من 700 شخص بلبنان حرب حتى لو لم تسمه إدارة بايدن كذلك

شارك

قائد قيادة المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي: دخلنا مرحلة أخرى من الحملة وعلينا الاستعداد بقوة لعملية برية

شارك

القسام: "مجاهدونا يخوضون اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع قوة صهيونية في حارة السمان بمخيم جنين في الضفة الغربية"

شارك

حزب الله: "قصفنا مستعمرة كريات موتسكين بدفعات من الصواريخ دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان"

شارك

اعلام عبري: بلدية حيفا تصدر تعليماتها إلى الإسرائيليين بمنع تصوير وتناقل مواقع استهداف الصواريخ أو اعتراضها أو سقوطها

شارك

وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلين إلى 19 قتيلًا و95 مصابًا منذ فجر اليوم

شارك

وزارة الصحة اللبنانية: 4 قتلى و38 جريحاً في الغارات الإسرائيلية المتتالية على بعلبك الهرمل

شارك

شركة "ويز إير" تعلن استئناف رحلاتها تدريجيا إلى تل أبيب وعمان

أعلنت شركة طيران Wizz Air منخفضة التكلفة أنها ستستأنف رحلاتها تدريجيا إلى إسرائيل والأردن، بعد أن ألغت أمس رحلاتها على ضوء الغرات الإسرائيلية المكثفة على لبنان، وقالت الشركة إنها "تواصل مراقبة الوضع عن كثب".


شارك

الصحة اللبنانية: قتيلان و27 جريحا في غارة إسرائيلية على تبنين

شارك

الصحة اللبنانية: 3 قتلى في غارة إسرائيلية على بنت جبيل جنوب لبنان

شارك

الجيش الإسرائيلي: عشرات الطائرات المقاتلة قصفت 100 هدف لحزب الله منذ صباح اليوم

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي زعمه قصف قصف أكثر من 100 هدف تابع لحزب الله في لبنان باستخدام عشرات الطائرات المقاتلة منذ صباح اليوم الأربعاء".

شارك

وكالة الأنباء اللبنانية: وصول طائرة عسكرية تركيا إلى لبنان تحمل مساعدات ولوازم طبية

نقلت وكالة الأنباء اللبنانية أن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، تسلم اليوم شحنة مساعدات تركية وصلت إلى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي على متن طائرة تركية، لدعم القطاع الصحي، بحضور السفير التركي علي باريش أولوصوي.

شارك

إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم ما يزيد عن 100 هدف في لبنان منذ الصباح

شارك

وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية الى 41,495 قتيل و 96,006 اصابة


التقرير الاحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء الحرب الاسرائيلية المستمرة لليوم الـ355 على قطاع غزة.


 الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 قتيلا و 85 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

 

ارتفاع حصيلة الحرب الاسرائيلي الى 41,495 قتيلا و 96,006 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.

شارك

الإطفاء الإسرائيلي: 7 فرق تعمل لإخماد نيران في مناطق عدة في صفد بعد سقوط صواريخ من لبنان

شارك

الصحة اللبنانية: 4 قتلى في غارة إسرائيلية على بلدة جون في الشوف بجبل لبنان

شارك

وسائل إعلام فلسطينية: قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر مستشفى جنين الحكومي وابن سينا

شارك

سرايا القدس - كتيبة جنين: "يتصدى مقاتلونا للقوات الإسرائيلية التي تقتحم محاور القتال، ويقصفون التعزيزات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص".

شارك

وزارة الصحة اللبنانية: ثلاثة قتلى وتسعة جرحى هي الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على بلدة المعيصرة في كسروان

شارك

وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال: مطار رفيق الحريري يعمل بشكل طبيعي لكن بعض شركات الطيران ألغت رحلاتها

قال وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، إن "مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مستمر في العمل، بينما علقت بعض شركات الطيران بعض رحلاتها، وهذا القرار يعود لها". وأشار إلى أن "عدد المغادرين والوافدين عبر المطار لا يزال بالآلاف".

شارك

وكالة الأنباء اللبنانية: غارات تستهدف محيط مدينة زحلة

أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع غارة قرب مدينة زحلة.

شارك

"حزب الله: "قصفنا قاعدة دادو ومستعمرة حتسور بعشرات الصواريخ

شارك

غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان

ذكرت وسائل إعلام محلية وقوع سلسلة غارات استهدفت: عدلون والحوش والزهراني والجميجمة وحاريص وانصارية والبابلية والغسانية في جنوب لبنان

شارك

غارات إسرائيلية تستهدف قضاء الشوف

شارك

وزارة الصحة الفلسطينية: أعداد القتلى في الضفة الغربية وصلت إلى 717 بينهم 160 طفلًا و10 نساء و9 مسنين

شارك

الجيش الإسرائيلي يسلم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 100 جثمان لقتلى من غزة لكن من دون أسماء أو وثائق

قام الجيش الإسرائيلي بتسليم 100 جثمان لقتلى كان قد اختطفهم من مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد وصلت الجثامين إلى مستشفى ناصر في خان يونس قبل دفنها في مقابر جماعية. من جهتها، رفضت وزارة الصحة في غزة استلام الجثث دون وثائق أو أسماء.

شارك

الجيش الإسرائيلي: نشرع بحملة واسعة من الضربات على مراكز لحزب الله في الجنوب والبقاع

شارك

"علي الخامنئي: "لم نحضع للضغوط ولن نفعل وواشطن تعلم بجرائم إسرائيل

شارك

وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في روش بينا بصفد

شارك

قصف على حيفا والسلطات الإسرائيلية تدعو السكان للبقاء قرب الملاجئ

أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط قذيفة في بلدة بات شلومو الواقعة جنوب شرقي حيفا. من جانبها، أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه يتعين على من تبقى من سكان كريات شمونة في الجليل الأعلى البقاء بالقرب من الملاجئ.

شارك

نتنياهو يقرر تأجير سفره إلى نيويورك على ضوء الأحداث

أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تأجيل سفره إلى نيويورك، ودعا الوزراء وقادة المؤسسة العسكرية لعقد مشاورات

شارك

كتائب حزب الله العراقي: ضربنا بالمسيرات هدفًا في الجولان

شارك

مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية

أفادت وكالة "وفا" بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية.

شارك

غارات إسرائيلية مكثفة على مختلف مناطق لبنان

شنّت الطائرات الإسرائيلية غارات على عدة مناطق متفرقة في لبنان، شملت أرنون، أرزي، الدلافة، الشعيتية، النميرية، القصيبة، سحمر، مشغرة، ميدون، الناصرية، إقليم التفاح، بعلبك، عبا، كوثرية السياد، وحبوش، والجية وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.

شارك

حزب الله يعلن مقتل قائد ميداني في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت أمس

أعلن حزب الله في بيان صباح الأربعاء عن مقتل القائد الميداني إبراهيم قبيسي في غارة استهدفته بالضاحية الجنوبية لبيروت. وقدم الحزب نبذة عن حياته ومسيرته:

- من مواليد بلدة زبدين في جنوب لبنان بتاريخ 10 أكتوبر 1962.

- انضم إلى صفوف حزب الله منذ انطلاقته عام 1982.

- تدرج في المسؤوليات التنظيمية، وشارك في العديد من الدورات القيادية العليا.

- أشرف وخطط لعدد من عمليات حزب الله ضد الإسرائيلي، وخاصة في محور الإقليم، الذي تولى مسؤوليته بين عامي 1998 و2000.

- تولى مسؤولية وحدة "بدر" العسكرية (شمالي نهر الليطاني) بين عامي 2001 و2018.

- قاد عددًا من التشكيلات الصاروخية في حزب الله.

- قتل في عملية اغتيال إسرائيلية بتاريخ 24 سبتمبر 2024 في ضاحية بيروت الجنوبية،

.

شارك
انتقل إلى اختصارات الوصول
شارك محادثة تابع يورونيوز على جوجل

مواضيع إضافية

بيوت ومستودعات مدمرة.. الجيش الإسرائيلي يصطحب الصحافيين بجولة في كريات شمونة

قبل ظهور الأعراض بسنوات.. دراسة تكشف إمكانية رصد الزهايمر عبر نشاط الدماغ

مجلس السلام يستبعد نزع السلاح في غزة.. وملف إعادة الإعمار "منعطف استراتيجي" ضد حماس