اليوم الـ355 للحرب: قصف متواصل على غزة وواشنطن تسعى مع حلفائها لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها شهدت محاولة لاستهداف إحدى منشآتها الاستراتيجية في الرشقات الصاروخية الأخيرة القادمة من لبنان.

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وفي سياق متصل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ثلاث طائرات مسيرة أُطلقت من العراق منذ ساعات الليل المتأخرة.

أما في غزة، فقد واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على مختلف أنحاء القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.

سياسيًا، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بوجود خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول كيفية التعامل مع حزب الله.

على الصعيد العسكري، أعلنت الحكومة البريطانية أن نحو 700 جندي بريطاني سينتقلون إلى قبرص كجزء من خطط الطوارئ التي وُضعت في أعقاب التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان.

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