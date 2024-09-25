اليوم الـ355 للحرب: قصف متواصل على غزة وواشنطن تسعى مع حلفائها لاحتواء التصعيد بين إسرائيل وحزب الله

على وقع صفارات الإنذار في تل أبيب، دخلت الحرب على غزة يومها الـ 355، بينما أطلق حزب الله صواريخ "قادر 1" على "مقر قيادة الموساد" لأول مرة. يأتي ذلك في ظل تأكيد نتنياهو استمرار الضربات على لبنان، بينما تتعالى أصوات قادة العالم المجتمعين في نيويورك، مطالبين بإنهاء القتال في غزة ولبنان.
أعلنت شركة الكهرباء الإسرائيلية أنها شهدت محاولة لاستهداف إحدى منشآتها الاستراتيجية في الرشقات الصاروخية الأخيرة القادمة من لبنان.
وفي سياق متصل، ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن ثلاث طائرات مسيرة أُطلقت من العراق منذ ساعات الليل المتأخرة.
أما في غزة، فقد واصل الجيش الإسرائيلي هجماته على مختلف أنحاء القطاع، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى.
سياسيًا، أفادت صحيفة "بوليتيكو" بوجود خلاف بين الولايات المتحدة وإسرائيل حول كيفية التعامل مع حزب الله.
على الصعيد العسكري، أعلنت الحكومة البريطانية أن نحو 700 جندي بريطاني سينتقلون إلى قبرص كجزء من خطط الطوارئ التي وُضعت في أعقاب التصعيد المستمر بين إسرائيل ولبنان.
آخر تطورات الحرب في اليوم الـ355
${title}
يديعوت أحرونوت عن مصادر أمنية: الجيش لاحظ اتجاها مقلقا وهو سيطرة حماس على نحو مليوني شخص بغزة دون معارضة لحكمها
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر أمنية، قولهم، إن "حركة حماس تعمل على تعزيز سلطتها مجددا في المناطق التي غادرها الجيش الإسرائيلي".
وأشارت إلى أن "الجيش لاحظ اتجاها مقلقا وهو سيطرة حماس على نحو مليوني شخص بغزة دون معارضة لحكمها".
وأضافت نقلا عن المصادر الأمنية أن "لا أحد من سكان غزة يقف ضد حماس ولا أحد يتحدى حكمها"، مشددة على أن "الحركة الإسلامية هي المستفيد الأكبر من فشل القيادة السياسية في إيجاد بديل لحكم غزة".
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يريد قلب المعادلة واختبار ولاء حماس للبنان
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يدفع نحو تسوية محددة زمنيا في الشمال هدفها التوصل إلى صفقة لاستعادة الرهائن
منسق خطة الطوارئ في لبنان: 1247 قتيلاً و5278 جريحا جراء القصف الإسرائيلي وعدد النازحين تجاوز الـ 150 ألفا
غارات إسرائيلية على قرى وبلدات جنوب لبنان
إصابات إثر قصف إسرائيلي استهدف نقطة للدفاع المدني في حي الدرج شرقي مدينة غزة
ماكرون: أدعو إسرائيل لوقف التصعيد في لبنان وحزب الله إلى وقف إطلاق النار على إسرائيل
دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل لوقف التصعيد في لبنان وحزب الله إلى وقف إطلاق النار على إسرائيل.
وطالب الطرفين باحترام التزاماتهما بقرارات الأمم المتحدة الخاصة بلبنان.
وأضاف: "ندعو إلى الإفراج عن الرهائن بغزة وأشيد بجهود الولايات المتحدة ومصر وقطر لتحقيق هذه الغاية".
البنتاغون: لا نرى حتى الآن مؤشرات على أن هناك غزوا بريا إسرائيليا وشيكا للبنان
"تركيا: الرئيس رجب طيب ردوغان أبلغ رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي أن المجتمع الدولي يجب أن يفرض حلا لوقف "عدوان إسرائيل
المقاومة الإسلامية في العراق: هاجمنا إيلات بالطائرات المسيرة قبل قليل
الإسعاف الإسرائيلي: إصابة إسرائيلي بجروح جراء انفجار مسيرة في إيلات
وسائل اعلام اسرائيلية؛ إصابة خطيرة على الأقل في صفوف الإسرائيليين بانفـ جار طائرة مسيرة قادمة من العراق داخل احدى المواقع في ميناء ايلات pic.twitter.com/bOQCjzWXIY— Alasmar - الاسمر (@Alasmar_iq) September 25, 2024
الجيش الإسرائيلي: انفجار مسيرة أطلقت من العراق في مدينة إيلات واعترضنا مسيرة إضافية
يسرائيل هيوم عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: هاجمنا حتى الآن أكثر من 2000 هدف في لبنان
مكتب رئيس الحكومة اللبنانية: ميقاتي بحث في نيويورك مع وزير الخارجية الأمريكي مساعي وقف العدوان الإسرائيلي
قال مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، إن الأخير بحث في نيويورك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مساعي وقف "العدوان الإسرائيلي" على لبنان.
وزيرة خارجية ألمانيا: على حزب الله الانسحاب لما وراء نهر الليطاني
سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي: مبعوث البيت الأبيض هوكستين منخرط بالمحادثات وواشنطن لا تتواصل مباشرة مع حزب الله
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: لا نريد أن يكون لبنان غزة أخرى والمنطقة لا تتحمل ذلك
قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف شمالي مخيم البريج وسط قطاع غزة
حزب الله: قصفنا بالمدفعية الثقيلة ثكنة برانيت وحققنا إصابة مباشرة
حزب الله: استهدفنا التجهيزات التجسسية في موقع راميا ودمرناها
المندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة: عازمون على منع اندلاع حرب واسعة النطاق في الشرق الأوسط
رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي يلتقي في نيويورك بلينكن وهوكستين
نتنياهو: لا يمكنني إعطاء تفاصيل بشأن ما نفعله لكننا مصصمون على إعادة مواطني الشمال إلى ديارهم
نتنياهو: إسرائيل ستستخدم القوة الكاملة في لبنان حتى عودة سكان الشمال
مجددا، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، بإعادة عشرات الآلاف من الإسرائيليين الذين تم إجلاؤهم من المناطق الحدودية في الشمال إلى منازلهم،
وقال إن إسرائيل ستستخدم "القوة الكاملة" في لبنان حتى عودتهم.
وفي رسالة مصورة، قال نتنياهو "نوجه ضربات لـحزب الله لا يمكنه تصورها، ونفعل ذلك بقوة وذكاء".
رئيس الوزراء البريطاني: نحن بحاجة لخطة سياسية تسمح للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين بالعودة إلى ديارهم بسلام
إذاعة الجيش عن مصادر إسرائيلية: نتنياهو وواشنطن يدفعان لوقف لإطلاق النار للتفاوض على تسوية مع حزب الله
"القناة 14": نحن في بداية المعركة وبحسب ما نفهم فإن لنصر الله قدرات مهمة جداً ونأمل جداً ألا يرينا إياها
جواد ظريف لـ "سي أن أن": إيران لم تقع في مصيدة إسرائيل بدخول حرب غزة
وزير الخارجية السعودي: على دول العشرين التصدي للانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة
بايدن: لا أتفق مع مواقف نتنياهو
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن لأي بي سي إنه لا يتّفق مع مواقف نتنياهو ويجب أن يكون هناك حل الدولتين.
وأشار إلى أنه سيستخدم كل طاقة إدارتي للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.
وأكد العالم العربي يريد بقوة تسوية للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن هناك حاجة للتوصل إلى حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين.
ولفت إلى أن الحرب الشاملة في الشرق الأوسط ممكنة لكن هناك أيضاً احتمالاً للتسوية.
وزارة الصحة اللبنانية: جريحان في غارة إسرائيلية على بلدة راس أُسطا في قضاء جبيل
وزير الخارجية الإسرائيلي: النظام الإيراني يعمق الإرهاب المُهدد للعالم الغربي بأسره
إصابة أم وابنتها برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة عنزا جنوب جنين
هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع: الإدارة الأمريكية تحاول الدفع وتطوير مسار جديد لحل سياسي في لبنان
يسرائيل هيوم: نتنياهو فوض الوزير ديرمر بإخطار واشنطن أن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق نار مؤقت
رئيس الإمارات: أؤكد دعم بلادنا للمبادرات والجهود الأمريكية لوقف الحرب في قطاع غزة
أكد رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان دعم بلاده للمبادرات والجهود الأمريكية لوقف الحرب في قطاع غزة.
وأضاف: "مهتمون بالحوار والتشاور مع الولايات المتحدة بشأن قضايا الشرق الأوسط وإيجاد حلول عبر القنوات الدبلوماسية لأزمات المنطقة".
وأشار إاى أن "الولايات المتحدة حليف رئيس لبلدنا وهو توجه أساسي في سياستنا الخارجية لم يتغير على مدى أكثر من 50 عامًا".
يديعوت أحرونوت: الجيش رصد محاولات من حزب الله لاستهداف المقاتلات الإسرائيلية بصواريخ دفاع جوي
نائب الرئيس الإيراني جواد ظريف : مارسنا ضبط النفس بعد أن هاجمتنا إسرائيل وقتلت هنية
يسرائيل هيوم: نتنياهو فوض الوزير ديرمر بإخطار واشنطن أن إسرائيل مستعدة للتفاوض بشأن لبنان ووقف إطلاق نار مؤقت
البابا فرنسيس: أعرب عن تضامني مع الشعب اللبناني الذي عانى كثيراً
ندد البابا فرنسيس بـ"التصعيد المروّع" في لبنان، معرباً عن "تضامنه مع الشعب اللبناني الذي عانى كثيراً".
وتمنى أن يبذل المجتمع الدولي كل جهد ممكن لوقف هذا التصعيد الرهيب في لبنان.
الرئيس القبرصي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: مدنيو غزة عانوا من ظروف "شنيعة" منذ 7 أكتوبر
قوات إسرائيلية خاصة تحاصر منزلا في قرية عنزا جنوبي جنين بالضفة الغربية
الجيش الإسرائيلي يشن غارات على بلداتٍ في صور وبنت جبيل جنوب لبنان
هاليفي: طائراتنا تهاجم دون توقف في لبنان ونستعد لعملية برية
تفقد رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، تمرين اللواء السابع على الحدود الشمالية، برفقة قائد القيادة الشمالية، وقائد الفرقة 98، وقائد مركز التدريب البري، وقائد اللواء السابع وعدد من القادة الآخرين.
وفي كلمته، أشار رئيس الأركان إلى إمكانية تنفيذ مناورة برية في لبنان، قائلاً: "لن نتوقف. الطائرات تواصل الهجمات طوال اليوم ونحن نستعد للمناورة".
وقال هاليفي: "هدفنا واضح وهو إعادة سكان المنطقة الشمالية إلى ديارهم بأمان"، مشيرا إلى أن "حزب الله وسع اليوم دائرة نيرانه وسيلقى ردا قويا للغاية في وقت لاحق اليوم".
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: نعمل مع واشنطن لتجنب الحرب في لبنان
الإليزيه: ماكرون سيلتقي الرئيس الأمريكي اليوم لبحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وأوكرانيا
"فايننشال تايمز" عن دراسة حديثة لجامعة "رايخمان" الإسرائيلية: حزب الله قد يطلق على "إسرائيل" ما يصل إلى 3000 صاروخ وقذيفة يومياً
مسيرة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيا في صور جنوبي لبنان
أكسيوس: أميركا تعد خطة لوقف نار مؤقت بين إسرائيل وحزب الله وقد تعلنها اليوم
أشار موقع أكسيوس إلى أن أمريكا تعد خطة لوقف نار مؤقت بين إسرائيل وحزب الله وقد تعلنها اليوم.
ونقلت عن مصادر قولها إن نتنياهو أعطى الضوء الأخضر لمناقشة المبادرة الأمريكية بشأن غزة ولبنانس.
وزير الأشغال اللبناني: الرئيس بري على تواصل مع قادة حول العالم بشأن الأزمة الحالية
أشار وزير الأشغال اللبناني علي حمية إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري على تواصل مع قادة حول العالم بشأن الأزمة الحالية.
وقال حمية إإن مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مستمر في عمله.
وأضاف: " نحن بلد ذو سيادة والاحتلال لا يزال يحتل جزءا من أراضينا، والعدو الإسرائيلي يستهدف المدنيين والمباني السكنية وسط صمت دولي غير مسبوق".
وأكد أن الجيش الإسرائيلي قصف كل قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وزير الصحة اللبناني: 51 قتيلا و223 جريحا حصيلة الغارات الإسرائيلية اليوم على لبنان
رئيس وزراء قطر: الوضع في المنطقة أصبح أكثر خطورة وإثارة للقلق
بلينكن: التوصل لهدنة في غزة هو السبيل لخفض التوتر في بقية الجبهات
حثّ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "الجميع على استخدام النفوذ التي لديها للضغط على إيران لوقف تأجيج التصعيد".
ووصف خطر التصعيد في الشرق الأوسط بـ "الشديد".
وأشار أن أمريكا تعمل دون كلل فيما يتعلق بلبنان لتجنب حرب شاملة والتحول إلى عملية دبلوماسية.
واعتبر أن وقف إطلاق النار في غزة هو السبيل الوحيد لإعادة الرهائن إلى ديارهم وتهدئة التوتر على الجبهات الأخرى.
وزير الصحة اللبناني: 51 قتيلا في الغارات الإسرائيلية اليوم
حزب الله يعلن تصديه لطائرتين حربيتين قرب بلدتي حولا وميس الجبل وإجبارهما على مغادرة الأجواء اللبنانية
الجيش الإسرائيلي: مقتل 40 مسلحًا في قطاع غزة أمس
حماس: نطالب الجنايات الدولية باتخاذ إجراءات ضد بلينكن باعتباره "مشاركا في تجويع غزة"
الجيش الإسرائيلي يُعلن مهاجمة 280 هدفاً لحزب الله في لبنان منذ ساعات الصباح
المنظمة الدولية للهجرة: أنباء عن نزوح أكثر من 90 ألف شخص في لبنان، بينهم نحو 40 ألفاً في 283 مأوى
وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يدرس رفع مستوى شدة الهجمات في لبنان
حزب الله: قصفنا للمرة الثانية كريات موتسكين بصليات من صواريخ فادي1
بصلية من صواريخ فادي 3.. حزب الله يعلن قصف مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 60 موقعا تابعا لحزب الله في لبنان
الجيش الإسرائيلي يقرر تجنيد لواءي احتياط للقيام بمهام عملياتية في القطاع الشمالي
أكسيوس عن مسؤولين أمريكيين: القتال الذي أدى لمقتل أكثر من 700 شخص بلبنان حرب حتى لو لم تسمه إدارة بايدن كذلك
قائد قيادة المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي: دخلنا مرحلة أخرى من الحملة وعلينا الاستعداد بقوة لعملية برية
القسام: "مجاهدونا يخوضون اشتباكات بالأسلحة الرشاشة مع قوة صهيونية في حارة السمان بمخيم جنين في الضفة الغربية"
حزب الله: "قصفنا مستعمرة كريات موتسكين بدفعات من الصواريخ دعما لفلسطين ودفاعا عن لبنان"
اعلام عبري: بلدية حيفا تصدر تعليماتها إلى الإسرائيليين بمنع تصوير وتناقل مواقع استهداف الصواريخ أو اعتراضها أو سقوطها
وزارة الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلين إلى 19 قتيلًا و95 مصابًا منذ فجر اليوم
وزارة الصحة اللبنانية: 4 قتلى و38 جريحاً في الغارات الإسرائيلية المتتالية على بعلبك الهرمل
شركة "ويز إير" تعلن استئناف رحلاتها تدريجيا إلى تل أبيب وعمان
أعلنت شركة طيران Wizz Air منخفضة التكلفة أنها ستستأنف رحلاتها تدريجيا إلى إسرائيل والأردن، بعد أن ألغت أمس رحلاتها على ضوء الغرات الإسرائيلية المكثفة على لبنان، وقالت الشركة إنها "تواصل مراقبة الوضع عن كثب".
الصحة اللبنانية: قتيلان و27 جريحا في غارة إسرائيلية على تبنين
الصحة اللبنانية: 3 قتلى في غارة إسرائيلية على بنت جبيل جنوب لبنان
الجيش الإسرائيلي: عشرات الطائرات المقاتلة قصفت 100 هدف لحزب الله منذ صباح اليوم
ذكرت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن الجيش الإسرائيلي زعمه قصف قصف أكثر من 100 هدف تابع لحزب الله في لبنان باستخدام عشرات الطائرات المقاتلة منذ صباح اليوم الأربعاء".
وكالة الأنباء اللبنانية: وصول طائرة عسكرية تركيا إلى لبنان تحمل مساعدات ولوازم طبية
نقلت وكالة الأنباء اللبنانية أن وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، تسلم اليوم شحنة مساعدات تركية وصلت إلى القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي على متن طائرة تركية، لدعم القطاع الصحي، بحضور السفير التركي علي باريش أولوصوي.
مع استمرار عدوان الاحتلال الإسرائيلي.. طائرة عسكرية تركية تصل، قبل قليل، إلى العاصمة اللبنانية محمّلة بمساعدات طبية كبيرة لصالح وزارة الصحة اللبنانية.— وكالة أنباء تركيا (@tragency1) September 25, 2024
كان باستقبال الطائرة على أرض مطار رفيق الحريري الدولي وزير الصحة اللبناني والسفير التركي في لبنان.
🇹🇷🇱🇧 pic.twitter.com/Zh0GS5l8S8
إذاعة الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو هاجم ما يزيد عن 100 هدف في لبنان منذ الصباح
غارة على حي الصالحية في مدينة النبطية pic.twitter.com/RPtGJExJFR— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 25, 2024
وزارة الصحة الفلسطينية بغزة: ارتفاع حصيلة الهجمات الإسرائيلية الى 41,495 قتيل و 96,006 اصابة
التقرير الاحصائي اليومي لعدد القتلى والجرحى جراء الحرب الاسرائيلية المستمرة لليوم الـ355 على قطاع غزة.
الاحتلال الاسرائيلي يرتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 28 قتيلا و 85 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
ارتفاع حصيلة الحرب الاسرائيلي الى 41,495 قتيلا و 96,006 إصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي.
الإطفاء الإسرائيلي: 7 فرق تعمل لإخماد نيران في مناطق عدة في صفد بعد سقوط صواريخ من لبنان
🔴🔴🔴— משה موشي 🆇 Moshi (@mosha3324) September 25, 2024
حرائق في صفد بعد القصف الصاروخي من لبنان . pic.twitter.com/agewAwjHRG
الصحة اللبنانية: 4 قتلى في غارة إسرائيلية على بلدة جون في الشوف بجبل لبنان
الصليب الأحمر اللبناني: غارة تستهدف بلدة نحلة
⚠️ 🚨🚨 ⚠️— Lebanese Red Cross (@RedCrossLebanon) September 25, 2024
🚑 غارة جوية على منطقة #نحلة فتوجهت فرق #الصليب_الأحمر_اللبناني إلى المكان pic.twitter.com/cwLCEChNIx
وسائل إعلام فلسطينية: قوات الجيش الإسرائيلي تحاصر مستشفى جنين الحكومي وابن سينا
سرايا القدس - كتيبة جنين: "يتصدى مقاتلونا للقوات الإسرائيلية التي تقتحم محاور القتال، ويقصفون التعزيزات العسكرية بزخات كثيفة من الرصاص".
وزارة الصحة اللبنانية: ثلاثة قتلى وتسعة جرحى هي الحصيلة الأولية للغارة الإسرائيلية على بلدة المعيصرة في كسروان
غارة على المعيصرة في فتوح كسروان pic.twitter.com/7vVGYRuIfk— LBCI Lebanon News (@LBCI_NEWS) September 25, 2024
وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال: مطار رفيق الحريري يعمل بشكل طبيعي لكن بعض شركات الطيران ألغت رحلاتها
قال وزير الأشغال والنقل في حكومة تصريف الأعمال، علي حمية، إن "مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت مستمر في العمل، بينما علقت بعض شركات الطيران بعض رحلاتها، وهذا القرار يعود لها". وأشار إلى أن "عدد المغادرين والوافدين عبر المطار لا يزال بالآلاف".
وكالة الأنباء اللبنانية: غارات تستهدف محيط مدينة زحلة
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بوقوع غارة قرب مدينة زحلة.
غارة تستهدف اطراف بلدة شتورة قرب زحلة pic.twitter.com/2HWk3b6te8— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 25, 2024
"حزب الله: "قصفنا قاعدة دادو ومستعمرة حتسور بعشرات الصواريخ
غارات إسرائيلية عنيفة على جنوب لبنان
ذكرت وسائل إعلام محلية وقوع سلسلة غارات استهدفت: عدلون والحوش والزهراني والجميجمة وحاريص وانصارية والبابلية والغسانية في جنوب لبنان
طيران الاحتلال ينفذ غارة عنيفة تستهدف بلدة حاريص في جنوب لبنان. #خبرني pic.twitter.com/vfUeP28mkI— خبرني - khaberni (@khaberni) September 25, 2024
غارات إسرائيلية تستهدف قضاء الشوف
غارة إسرائيلية تستهدف محيط دير المخلص في أطراف جون (قضاء الشوف) pic.twitter.com/xifO0V8DLy— جريدة الأخبار - لبنان (@alakhbarleb) September 25, 2024
وزارة الصحة الفلسطينية: أعداد القتلى في الضفة الغربية وصلت إلى 717 بينهم 160 طفلًا و10 نساء و9 مسنين
الجيش الإسرائيلي يسلم عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر 100 جثمان لقتلى من غزة لكن من دون أسماء أو وثائق
قام الجيش الإسرائيلي بتسليم 100 جثمان لقتلى كان قد اختطفهم من مناطق متفرقة في قطاع غزة، وذلك عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. وقد وصلت الجثامين إلى مستشفى ناصر في خان يونس قبل دفنها في مقابر جماعية. من جهتها، رفضت وزارة الصحة في غزة استلام الجثث دون وثائق أو أسماء.
وزارة الصحة بغزة ترفض استلام جثامين الشهداء الذين سلمهم الاحتلال للصليب الأحمر الدولي، بسبب عدم وجود وثائق وأسماء للشهداء. pic.twitter.com/B1zcJWssII— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 25, 2024
الجيش الإسرائيلي: نشرع بحملة واسعة من الضربات على مراكز لحزب الله في الجنوب والبقاع
"علي الخامنئي: "لم نحضع للضغوط ولن نفعل وواشطن تعلم بجرائم إسرائيل
وسائل إعلام إسرائيلية: سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في روش بينا بصفد
قصف على حيفا والسلطات الإسرائيلية تدعو السكان للبقاء قرب الملاجئ
أفادت القناة 12 الإسرائيلية بسقوط قذيفة في بلدة بات شلومو الواقعة جنوب شرقي حيفا. من جانبها، أكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أنه يتعين على من تبقى من سكان كريات شمونة في الجليل الأعلى البقاء بالقرب من الملاجئ.
تغطية صحفية: مشهد يوثق انبطاح جنود الاحتلال أرضا أثناء تواجدهم بقاعدة عسكرية تزامنا مع تحليق صــواريخ في أجواء شمال فلسطين المحتلة. pic.twitter.com/ivlJc3RrXQ— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 25, 2024
نتنياهو يقرر تأجير سفره إلى نيويورك على ضوء الأحداث
أفاد موقع "والا" الإسرائيلي بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قرر تأجيل سفره إلى نيويورك، ودعا الوزراء وقادة المؤسسة العسكرية لعقد مشاورات
كتائب حزب الله العراقي: ضربنا بالمسيرات هدفًا في الجولان
مصادر عبرية: لحظة وقوع انفجار نتيجة سقوط طائرة بدون طيار أطلقت من العراق نحو قاعدة عربة بالجنوب pic.twitter.com/aNuz8w4klq— وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) September 24, 2024
مستوطنون إسرائيليون يقتحمون المسجد الأقصى ويؤدون طقوسًا تلمودية
أفادت وكالة "وفا" بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، حيث نفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية.
عاجل| تغطية صحفية: مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية قوات الاحتلال. pic.twitter.com/OtyFgECTNi— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) September 25, 2024
غارات إسرائيلية مكثفة على مختلف مناطق لبنان
شنّت الطائرات الإسرائيلية غارات على عدة مناطق متفرقة في لبنان، شملت أرنون، أرزي، الدلافة، الشعيتية، النميرية، القصيبة، سحمر، مشغرة، ميدون، الناصرية، إقليم التفاح، بعلبك، عبا، كوثرية السياد، وحبوش، والجية وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء اللبنانية.
بالفيديو - لحظة الإستهداف في الجية والمعلومات الأوّلية https://t.co/zmF9yYcI08— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) September 24, 2024
حزب الله يعلن مقتل قائد ميداني في الغارة الإسرائيلية على ضاحية بيروت أمس
أعلن حزب الله في بيان صباح الأربعاء عن مقتل القائد الميداني إبراهيم قبيسي في غارة استهدفته بالضاحية الجنوبية لبيروت. وقدم الحزب نبذة عن حياته ومسيرته:
- من مواليد بلدة زبدين في جنوب لبنان بتاريخ 10 أكتوبر 1962.
- انضم إلى صفوف حزب الله منذ انطلاقته عام 1982.
- تدرج في المسؤوليات التنظيمية، وشارك في العديد من الدورات القيادية العليا.
- أشرف وخطط لعدد من عمليات حزب الله ضد الإسرائيلي، وخاصة في محور الإقليم، الذي تولى مسؤوليته بين عامي 1998 و2000.
- تولى مسؤولية وحدة "بدر" العسكرية (شمالي نهر الليطاني) بين عامي 2001 و2018.
- قاد عددًا من التشكيلات الصاروخية في حزب الله.
- قتل في عملية اغتيال إسرائيلية بتاريخ 24 سبتمبر 2024 في ضاحية بيروت الجنوبية،
.