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حزب الله يعلن ضرب مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب بصاروخ باليستي

منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية" تطلق صواريخ لاعتراض الصواريخ التي أُطلقت من لبنان، كما يُرى من حيفا، شمال إسرائيل
منظومة الدفاع الجوي الإسرائيلية "القبة الحديدية" تطلق صواريخ لاعتراض الصواريخ التي أُطلقت من لبنان، كما يُرى من حيفا، شمال إسرائيل حقوق النشر  Baz Ratner/ AP
حقوق النشر Baz Ratner/ AP
بقلم: يورونيوز
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أعلن حزب الله صباح اليوم الأربعاء ضرب مقر قيادة الموساد الذي يعتبره "المسؤول عن اغتيال القادة وعن تفجير أجهزة البايجرو اللاسلكي" بصاروخ باليستي من نوع "قادر 1"

نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن صافرات الإنذار انطلقت في أكثر من 20 منطقة في وسط البلاد، مشيرة إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ بدء الحرب على غزة التي تُطلق فيها صواريخ باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى.

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وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد سمع دوي الانفجارات في منطقة الشارون نتيجة سقوط صواريخ في مناطق مفتوحة واعتراضها من قبل أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلي.

صحيفة يديعوت أحرونوت تنشر صورة تزعم أنها توثق مشهد استهداف في وسط تل أبيب
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وبينما علن حزب الله في بيان أن "المقاومة الإسلامية أطلقت صباح الأربعاء 25-9-2024 في تمام الساعة السادسة والنصف صاروخًا باليستيًا من نوع "قادر 1"، مستهدفة مقر قيادة الموساد في ضواحي تل أبيب، المسؤول عن اغتيال القادة وتفجير البايجرز وأجهزة اللاسلكي".. فقد أعلن الجيش الإسرائيلي كذلك اعتراض صاروخ أرض-أرض من لبنان. كما أوردت القناة 13 الإسرائيلية خبرا مفاده: أن الصاروخ كان موجها نحو قاعدة "جليلوت" قرب هرتسليا.

وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" فلم يتم الإبلاغ عن إصابات.

من جهته، ذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو "هاجم منصة الصواريخ التي تم منها رصد إطلاق صاروخ أرض – أرض باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى صباح اليوم".

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