حزب الله ينعى أمينه العام حسن نصر الله

اعلان

في لحظة مفصلية من الحرب على غزة وقبل دخولها عاما الثاني بأيام أعلن حزب الله مقتل أمينه العام السيد حسن نصر الله في غارة زلزلت الضاحية الجنوبية لبيروت وسمع صداها في المنطقة كلها والعالم، فقد قتل سيد المقاومة كما يسمونه في المحوره، بينما تم القضاء على الد أعداء إسرائيل بحسب يوآف غالانت.

رحل نصر الله بعد سلسلة عمليات اغتيال من القادة الكبار في حزب الله منذ يناير الماضي إضافة إلى كبار قادة حماس سياسيا وعسكريا، قتل نصر الله وبمقتله باتت المنطقة على شفا حرب.

آخر التطورات في الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان في يومها 358.

${title} ${body}