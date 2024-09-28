حزب الله ينعى أمينه العام حسن نصر الله

دخلت الغارات الإسرائيلية المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت، يومها الثاني، في وقت رد حزب الله بإطلاق دفعات من الصواريخ على شمالي الدولة العبرية.
في لحظة مفصلية من الحرب على غزة وقبل دخولها عاما الثاني بأيام أعلن حزب الله مقتل أمينه العام السيد حسن نصر الله في غارة زلزلت الضاحية الجنوبية لبيروت وسمع صداها في المنطقة كلها والعالم، فقد قتل سيد المقاومة كما يسمونه في المحوره، بينما تم القضاء على الد أعداء إسرائيل بحسب يوآف غالانت.
رحل نصر الله بعد سلسلة عمليات اغتيال من القادة الكبار في حزب الله منذ يناير الماضي إضافة إلى كبار قادة حماس سياسيا وعسكريا، قتل نصر الله وبمقتله باتت المنطقة على شفا حرب.
آخر التطورات في الحرب الإسرائيلية على غزة ولبنان في يومها 358.
سقوط صاروخ في محيط مستوطنة معالي أدوميم قرب القدس والجيش الإسرائيلي يقول إنه أطلق من لبنان
نتنياهو: نصر الله كان يريد تدمير إسرائيل
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مسجل بشأن اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله: "لقد قمنا بتصفية الحسابات مع المسؤولين عن مقتل عدد لا يحصى من الإسرائيليين والعديد من مواطني الدول الأخرى، بما في ذلك مئات الأمريكيين وعشرات الفرنسيين. لم يعد نصر الله إرهابيا، بل كان محور المحور، المحرك المركزي لمحور الشر في إيران. لقد كان هو وشعبه من مهندسي خطة تدمير إسرائيل. والقضاء عليه يشجع على عودة سكان الشمال إلى منازلهم، كما يشجع على عودة الرهائن في الجنوب. وكلما رأى السنوار أن حزب الله لن يأتي لإنقاذه، كلما زادت فرص استعادة الرهائن.
هاريس: حسن نصر الله إرهابي وعمل على زعزعة الاستقرار بالشرق الأوسط
علقت نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، على اغتيال الأمين العام لحزب الله وقالت إن "نصر الله إرهابي ويداه ملطختان بالدماء الأمريكية.
وعلى مدى عقود، عمل حزب الله تحت قيادته على زعزعة استقرار الشرق الأوسط وأدى إلى مقتل عدد لا يحصى من الأبرياء في لبنان وإسرائيل وسوريا وفي جميع أنحاء العالم حسب زعمها، واليوم، يتمتع ضحايا حزب الله بقدر من العدالة."
وأضاف هاريس: "لدي التزام لا يتزعزع بأمن إسرائيل. وسأدعم دائمًا حقها في الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات الإرهابية التي تدعمها مثل حزب الله وحماس والحوثيين".
ميقاتي: تضامنكم هو الرد الأقوى على العدوان الإسرائيلي
أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ تضامن اللبنانيين اليوم، هو أقوى رد على العدوان الاسرائيليّ، وأعلن ميقاتي أنّ الحكومة تعمل ما في وسعها لمواجهة الحرب الاسرائيلية واعتذر من المواطنين عن كل تقصير لقلة الموراد وعظم الكارثة.
وطالب نجيب ميقاتي بوقف العدوان الإسرائيليّ وتطبيق القرار 1701 والقرارات ذات صلة، وانهى كلمته بدعوة الفرقاء في لبنان لتجديد الوحدة بانتخاب رئيس للجمهورية لإنقاذ لبنان من الخطر الذي يتهدده، كما أكد على دور الجيش والقوى الأمنية في حماية الوطن.
إسرائيل تفرض حصارا جويا وبحريا على لبنان
ومن أجل منع إعادة تسليح حزب الله عبر سوريا وإيران بحسب زعم الجيش الإسرائيلي فرضت إسرائيل حصارًا عسكريًا على لبنان حيث أبلغ الجيش الإسرائيلي لبنان رسمياً أنه لن يسمح للطائرات بالهبوط في بيروت قادمة من سوريا أو إيران، وقد يتم أيضًا إيقاف السفن الإيرانية قبالة سواحل لبنان.
أوستن: واشنطن ملتزمة بالدفاع عن إسرائيل
ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن وزير الدفاع يوآف غالانت تحدث مرتين أمس مع نظيره الأميركي وزير الدفاع لويد أوستن حول الأحداث في لبنان. وأضاف البنتاغون أن "أوستن أعرب عن دعمه الكامل لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وشعبها ضد المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران" على حد تعبيره من استغلال الوضع أو توسيع الصراع".
وأوضح أوستن لغالانت أن "الولايات المتحدة تظل ملتزمة بالدفاع عن القوات والقواعد الأمريكية في المنطقة، وملتزمة بالدفاع عن إسرائيل".
الجيش الإسرائيلي يواصل قصف الضاحية الجنوبية لبيروت
الوكالة الوطنية للاعلام: "العدو الاسرائيلي شن غارة منذ بعض الوقت في محيط منطقة الشياح في الضاحية الجنوبية لبيروت"
الرئيس الإيراني: أمر اغتيال حسن نصر الله صدر من نيويورك
ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المجتمع الدولي لن ينسى أن أمر هذا الهجوم الإرهابي صدر من نيويورك، ولا يمكن للأمريكيين أن يبرئوا أنفسهم من التواطؤ مع الصهاينة على حد قوله.
الجيش الإسرائيلي يقول إنه أسقط صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تم رصد واعتراض صاروخ أرض-أرض أطلق من اليمن وقد أسقط من قبل مقاتلات الدفاع الجوية خارج حدود إسرائيل على حد زعم بيان الجيش، وقد دوت صفارات الإنذار في منطقة في منطقة تل أبيب.
إسرائيل تنفذ عملية اغتيال في الضاحية الجنوبية لبيروت دون الكشف عن تفاصيل هوية المستهدف
الجيش الإسرائيلي يقول إن طائرات مقاتلة نفذت محاولة اغتيال مسؤول كبير في حزب الله في منطقة الضاحية في بيروت وهو أحد كبار المستوى المتوسط في الجناح العسكري لحزب الله
وزار الصحة اللبنانية: مقتل 1640 وإصابة 8408 إصابة منذ 8 أكتوبر العام الماضي
قال وزير الصحة اللبناني يوم السبت إن ما مجموعه 1,030 شخصًا من بينهم 156 امرأة و87 طفلًا قُتلوا في الغارات الجوية الإسرائيلية في لبنان في أقل من أسبوعين، وهو عدد قتلى أعلى مما كان عليه في الأشهر الـ 11 التي سبقت ذلك.
وقال وزير الصحة فراس الأبيض للصحافيين إنه منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر وحتى 15 أيلول/سبتمبر، قُتل 610 أشخاص، بينهم 38 امرأة و17 طفلًا.
وبذلك يرتفع إجمالي عدد القتلى منذ 8 أكتوبر إلى 1,640 شخصاً، بينهم 104 أطفال و194 امرأة.
سعد الحريري: اغتيال حسن نصر الله عمل جبان ومدان
صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان الآتي:
"اغتيال السيد حسن نصر الله أدخل لبنان والمنطقة في مرحلة عنف جديدة. إنه عمل جبان مدان جملة وتفصيلًا من قبلنا، نحن الذين دفعنا غاليًا من أحبتنا حين صار الاغتيال بديلًا للسياسة. رحم الله السيد حسن وأخلص التعازي لعائلته ورفاقه. اختلفنا كثيرًا مع الراحل وحزبه والتقينا قليلًا، لكن كان لبنان خيمة الجميع، وفي هذه المرحلة البالغة الصعوبة تبقى وحدتنا وتضامننا الأساس. لبنان يبقى فوق الجميع. فوق الأحزاب والطوائف والمصالح مهما كانت. وتخفيف معاناة شعبنا وأهلنا من كل المناطق أولوية وطنية، لا حزبية ولا طائفية ولا فئوية. والحفاظ على لبنان وطنًا لكل أبنائه لا يتم إلا بوحدتنا جميعًا. المطلوب الآن من الجميع التعالي فوق الخلافات والأنانيات للوصول ببلدنا الى شاطئ الامان".
العراق يعلن الحداد 3 أيام على الأمين العام لحزب الله
نشر المكتب الإعلامي للحكومة العراقية أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجّه بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق لثلاثة أيّام، تأبيناً لاستشهاد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورفاقه، في العدوان الصهيوني الآثم.
بسم الله الرحمن الرحيم
(ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين)
صدق الله العلي العظيم
في اعتداء آثم جديد، وجريمة تؤكد تعدي الكيان الصهيوني كلّ الخطوط الحمراء، ارتقى الأمين العام لحزب الله اللبناني سماحة السيّد حسن نصر الله، شهيداً على طريق الحق، لينال الحُسنى في… pic.twitter.com/Zb6p2vnyOu
مقتل مسؤول عسكري إيراني برتبة عميد في الضربة على الضاحية الجنوبية أمس
وكالة إرنا الإيرانية: "العميد عباس نيلفروشان قتل خلال هجوم الكيان الصهيوني على ضاحية بيروت الجنوبية يوم أمس". وقد قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن المسؤول الإيراني هو مسؤول قوة قدس في لبنان.
جنبلاط: السيد حسن نصر الله انضم إلى قافلة الشهداء على طريق فلسطين
نعى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق وليد جنبلاط الأمين العام لحزب الله:
"انضم السيد حسن نصر الله ورفاقه إلى قافلة الشهداء الطويلة على طريق فلسطين. أتقدم بالتعزية من "حزب الله" وجمهوره كما احيي ارواح المدنيين الأبرياء".
انضم السيد حسن نصر الله ورفاقه إلى قافلة الشهداء الطويلة على طريق فلسطين . أتقدم بالتعزية من حزب الله وجمهوره كما احيي ارواح المدنيين الأبرياء. #فلسطين #لبنان
قائد سرب المقاتلات التي اغتالت حسن نصر الله يتحدث عن العملية
نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن المقدم متان قائد السرب 69 الذي كشف تفاصيل جديدة عن عملية اغتيال نصر الله وقال: "كنا نعلم أن هذه فرصة غير عادية وكنا في حالة تأهب لعدة أيام ولم نعرف الهدف إلا قبل ساعات من وقوعه".
نيويورك تايمز: إسرائيل كانت تعرف مكان حسن نصر الله منذ أشهر
ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن إسرائيل كانت تعرف مكان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله منذ أشهر، وهاجمت يوم أمس المقر المركزي لحزب الله في فرصة قصيرة خوفا من تغيير موقعه.،وتضيف الصحيفة أن عناصر حزب الله عثروا على جثته هذا الصباح بجانب جثة علي كركي.
غالانت: اغتيال نصر الله من أهم العمليات في تاريخ إسرائيل
ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن وزير الدفاع يوآف غالانت قال إن القضاء على نصر الله يعد من أهم العمليات في تاريخ إسرائيل وسنستمر ولن نتوقف.
الجهاد الإسلامي تنعي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
نعت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله وجتاء فيه:
"
إثر غارة صهيونية حاقدة استهدفته أمس الجمعة في المقر المركزي لحزب الله، في الضاحية الجنوبية لبيروت.
وإننا إذ نشعر بألم الفراق ومرارته، وبفداحة فقدان هامة عربية وإسلامية مقاومة، اختطت طريق النصر للأمة، فإننا في الوقت ذاته نشعر بالفخر بإرثه المبارك بعشرات الآلاف من المجاهدين والكوادر والقادة الذين تربوا على نهج سماحته، على طريق الشهادة وفلسطين.
وإنه لفخر كبير لسماحة السيد حسن نصر أن يستشهد مقبلا غير مدبر، في موقف إسناد ونصرة لشعبنا الفلسطيني، عزّ نظيره، في وقت تتساقط فيه أنظمة ودول في فخ الاستسلام أمام العدو تحت مسمى التطبيع. إن قامة عملاقة بحجم سماحة السيد حسن الله لا يليق بها سوى الشهادة على طريق القدسطز
وشدد البيان على أن "قوى المقاومة في لبنان وفلسطين وعموم المنطقة ستجعل العدو يدفع ثمن جرائمه ويتجرع الهزيمة جراء ما اقترفت أياديه الآثمة، عاجلاً غير آجل" على حد تعبيره.
هغاري: حسن نصر الله كان من ألد أعداء إسرائيل لوقت طويل
قال الناطق العسكري للجيش الإسرائيلي دانييل هغاري إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله كان من أكبر أعداء إسرائيل لوقت طويل
طهران: المسار الذي خطه نصر الله سيستمر وسيتحقق هدفه بتحرير القدس
قالت الخارجية الإيرانية إن ما أسمته المسار المجيد لقائد المقاومة السيد حسن نصرالله سيستمر وسيتحقق هدفه المقدس في تحرير القدس، تصرح الخارجية جاء عقب تأكيد حزب الله اعتيال الأمين العام في الضربة الجزية العنيفة التي شهدتها الضاحةي الجنوبية واستهدفت المقر المركزي لحزب الله.
بيان حزب الله بعد تأكيد اغتيال أمينه العام حسن نصر الله
أصدر حزب الله بيانا حول مقتل أمينه العام حسن نصر الله جاء فيه:
"لقد التحق سماحة السيد حسن نصرالله الأمين العام لحزب الله برفاقه الشهداء العظام الخالدين الذين قاد مسيرتهم نحوًا من ثلاثين عامًا، قادهم فيها من نصر إلى نصر مستخلفًا سيد شهداء المقاومة الإسلامية عام 1992 حتى تحرير لبنان 2000 وإلى النصر الإلهي المؤزر 2006 وسائر معارك الشرف والفداء، وصولًا إلى معركة الإسناد والبطولة دعمًا لفلسطين وغزة والشعب الفلسطيني المظلوم" بحسب وصف البيان.
وأضاف البيان "إنّ قيادة حزب الله تعاهد الشهيد الأسمى والأقدس والأغلى في مسيرتنا المليئة بالتضحيات والشهداء أن تواصل جهادها في مواجهة العدو وإسنادًا لغزة وفلسطين ودفاعًا عن لبنان وشعبه الصامد والشريف".
ووجه البيان الدعوة إلى من وصفهم بالمجاهدين الشرفاء وأبطال المقاومة الإسلامية المظفرين والمنصورين وأنتم أمانة السيد الشهيد المفدى، وأنتم إخوانه الذين كنتم درعه الحصينة ودرة تاج البطولة والفداء، إنّ قائدنا سماحة السيد ما زال بيننا بفكره وروحه وخطه ونهجه المقدس، وأنتم على عهد الوفاء والالتزام بالمقاومة والتضحية حتى الانتصار" بحسب بيان حزب الله على تلغرام.
حماس تنعي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله
نعت حركة حماس في بيان "بكلّ معاني الصَّبر والاحتساب سماحة السيّد حسن نصر الله وإخوانه، ونستذكر سيرته ومسيرته الحافلة بالتضحيات في سبيل تحرير القدس والمسجد الأقصى المبارك، والمواقف المشرّفة الدَّاعمة لشعبنا الفلسطيني ومقاومتنا الباسلة وحقوقنا المشروعة، وإصراره على مواصلة جبهة الإسناد البطولية لشعبنا ومقاومتنا في طوفان الأقصى".
حزب الله يؤكد مقتل حسن نصر الله
الطيار الذي قصف المقر المركزي لحزب الله: سنصل للجميع في كل مكان
بث الجيش الإسرائيلي تسجيلا صوتيا لقائد سرب الطيران الذي قصف المقر المركزي لحزب الله واستهدف الأمين العام حسن نصر الله وهو يقول: "سنصل للجميع وفي كل مكان، حتى نعيد الأسرى المحتجزين ونعيد سكان الشمال إلى بيوتهم".
״אנחנו נגיע לכל אחד ולכל מקום״: מטוסי חיל האוויר בחיסול חסן נסראללה ומפקדת חיזבאללה בלבנון:
وكالة سلامة الطيران الأوروبية تدعو شركات الطيران إلى تجنب المجال الجوي في لبنان وإسرائيل
قالت هيئة الطيران الأوروبية إنه ينبغي على شركات الطيران تجنب المجال الجوي اللبناني والإسرائيلي خلال الشهر المقبل، وسط تكثيف الغارات الجوية وإطلاق الصواريخ بين إسرائيل وحزب الله.
وحذرت المفوضية الأوروبية ووكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان لها من ”تكثيف شامل للضربات الجوية وتدهور الوضع الأمني“، وأصدرت توصية رسمية ”بعدم العمل في المجالين الجويين اللبناني والإسرائيلي على جميع مستويات الطيران“، وذلك بشكل مؤقت حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول.
In consultation with the @EU_Commission, EASA has issued Conflict Zone information Bulletins recommending not to operate flights within the airspaces of Israel and Lebanon at all flight levels. EASA will continue to monitor the situation closely.
مسؤول إسرائيلي يهدد: لدينا أهداف لمهاجمتها في لبنان إن صعدت إيران وحزب الله
نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن مسؤول إسرائيلي قوله: "بعد اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله (تأكيد إسرائيلي فقط) "إذا صعدت إيران وحزب الله فإن إسرائيل لديها العديد من الأهداف لمهاجمتها في لبنان".
הרמטכ״ל לאחר חיסול נסראללה: ״זה לא סוף ארגז הכלים. המסר פשוט, לכל מי שמאיים על אזרחי מדינת ישראל - נדע להגיע אליו״
خامنئي: الكيان الصهيوني أصغر من أن يزعزع بنية حزب الله
مرشد الثورة الإيرانية: "الكيان الصهيوني أصغر من يزعزع بنية حزب الله القوية ومصير المنطقة تحدده المقاومة وعلى رأسها حزب الله، وقال المرشد الأعلى إن مذبحة الشعب الأعزل في لبنان من جهة كشفت مرة أخرى شراسة ما وصفه الكلب الصهيوني المسعور للجميع، فالعصابة الإرهابية على حد تتعبيره التي تحكم في تل أبيب لم تتعلم من حربهم الإجرامية على غزة التي استمرت عاماً كاملاً ولم تفهم أن القتل الجماعي للنساء والأطفال والمدنيين لا يمكن أن يؤثر على البناء الصلب لمنظمة المقاومة ويدمرها. والآن يجربون نفس السياسة الحمقاء في لبنان. على المجرمين الصهاينة أن يعلموا أنهم أصغر من أن يلحقوا ضرراً كبيراً بالبناء المتين لحزب الله في لبنان. إن جميع قوى المقاومة في المنطقة مع حزب الله وتدعمه. إن مصير هذه المنطقة ستحدده قوى المقاومة وعلى رأسها حزب الله الأبيّ بحسب ما ما نقلته وكالة أنباء إرنا للأنباء الإيرانية.
بعد الإعلان عن اغتيال نصر الله.. قائد الجيش الإسرائيلي: نعرف كيف نصل إلى أولئك الذين يهددوننا
قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي: "هذه ليست نهاية الأدوات في الصندوق، والرسالة بسيطة، نعرف كيف نصل إلى أولئك الذين يهددون دولة إسرائيل ومواطنينا". وجاءت تصريحات هاليفي بعد الإعلان الإسرائيلي عن اغتيال الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله.
إذاعة الجيش الإسرائيلي: هشام صفي الدين لم يقتل في الغارة على الضاحية الجنوبية
قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن التقديرات لدى الأجهزة الأمنية بأن رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله، هشام صفي الدين، وأحد المرشحين لخلافة الأمين العام الحالي، حسن نصر الله، لم يقتل في الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية، الجمعة.
وزارة الصحة في غزة: 52 قتيلاً و118 جريحاً بنيران الجيش الإسرائيلي خلال 48 ساعة
أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب "4 مجازر" في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 52 قتيلا، و 118 إصابة خلال الـ48 ساعة الماضية.
وبذلك، ترتفع حصيلة الضحايا الفلسطينيين في غزة إلى 41,586 قتيلاً، فضلا عن 96,210 جرحى منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
الجيش الإسرائيلي: اغتلنا عددا من القادة مع نصر الله من بينهم كركي
قال الجيش الإسرائيلي إن الغارة التي شنها على الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة، أسفرت عن قتل الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، بالإضافة إلى قادة آخرين، من بينهم قائد الجبهة الجنوبية للحزب علي كركي. وهذه ثاني مرة يعلن فيها الجيش اغتيال نصر الله.
الجيش الإسرائيلي يؤكد اغتيال حسن نصر الله
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، السبت، تأكيده أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قد قتل في الهجوم الصاروخي على الضاحية الجنوبية، الجمعة.
דובר צה"ל מאשר רשמית: חסן נסראללה חוסל
بوريل : ما من دولة تبدو قادرة على لجم نتنياهو
قال مسؤول السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، إنه ما من دولة تبدو قادرة على لجم نتنياهو، مضيفاً: " ويبدو أننا مقبلون على حرب شاملة".
بوريل عن تفجيرات بيروت: ما من دولة تبدو قادرة على لجم نتنياهو ويبدو أننا مقبلون على حرب شاملة
تأتي هذه التصريحات بعد إعلان تل أبيب أنها استهدفت مقر حزب الله في الضاحية الجنوبية بما سمتها ضربات جد دقيقة. ولم يعرف بعد إذا كان نصر الله موجودا في المكان وإن…
غارة إسرائيلية جديدة على الضاحية
شنت الطيران الحربي الإسرائيلي، ظهيرة السبت، غارة جديدة على الضاحية الجنوبية لبيروت.
نيويورك تايمز: المخابرات الإسرائيلية تقدر مبدئيا أن نصر الله قتل
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن المخابرات الإسرائيلية تقدر بشكل مبدئي أن الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، قتل في الهجوم الصاروخي الضخم على المقر المركزي للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت، الجمعة
الجيش الإسرائيلي يعلن استدعاء 3 كتائب من قوات الاحتياط
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه "بعد تقييم الوضع، تقرر استدعاء 3 كتائب من قوات الاحتياط من أجل النشاطات العملياتية وتعزيز الدفاع في القيادة المركزية".
صور للقصف الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت
كثف الجيش الإسرائيلي من الضربات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد يوم من قصف المنطقة في عملية قيل إنها محاولة اغتيال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله. وتظهر الصور التي التقطها وكالة "أ ب" استمرار القصف من ساعات الليل حتى ساعات الصباح.
واشنطن بوست: الجيش الإسرائيلي يحشد مزيداً من القوات على طول الحدود مع لبنان
واصل الجيش الإسرائيلي حشد مزيد من القوات على طول الحدود مع لبنان، وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن ذلك يأتي في إطار الاستعداد لـ"غزو محتمل" للأراضي اللبنانية.
واشنطن بوست: من غير الواضح إذا كان نصر الله نجا من محاولة الاغتيال
قالت صحيفة "واشنطن بوست" إن الأمين لحزب الله، حسن نصر الله، كان هدف الضربة التي شنتها إسرائيل، الجمعة، على "المقر المركزي" للحزب، الجمعة.
ووفقاً لشخص مطلع على المعلومات التي قدمتها إسرائيل إلى الولايات المتحدة، فمن غير الواضح إذا كان نصر الله قد نجا أم لا.
صفارات الإنذار وصواريخ القبة الحديدية لا تتوقفان في شمالي إسرائيل
دوت صفارات الإنذار في مناطق واسعة من شمالي إسرائيل، منذ الصباح، كما أطلقت صواريخ القبة الحديدية للتصدي للصواريخ التي أطلقها حزب الله.
נצרת
حزب الله يعلن مهاجمة قاعدة ومطار رامات ديفيد بالصواريخ
قال حزب الله في بيان مقتضب إنه أطلق "صلية من صواريخ فادي 3" على قاعدة ومطار رامات ديفيد شمالي إسرائيل.
وفا: قصف إسرائيلي على وسط قطاع غزة يودي بحياة 4 فلسطينيين على الأقل
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا" أن قصفا إسرائيليا على مخيمي المغازي والنصيرات على وسط قطاع غزة، فجر السبت، أدى إلى مقتل 4 فلسطينيين.
صاروخ أطلقه حزب الله يسقط في الضفة الغربية
ذكرت وسائل إعلام رسمية إسرائيلية أن صاروخا أطلقه حزب الله من لبنان سقط في قرية حوارة جنوبي مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنه لم يتم تسجيل إصابات.
سقوط صاروخ في بلدة حوارة جنوب نابلس
الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قائد حماس في جنوبي سوريا
أصدر الجيش الإسرائيلي بياناً قال فيه إن اغتال قائد حركة حماس في جنوبي سوريا، إثر غارة جوية، الليلة الماضية. وقال إن أحمد فهد كان "مسؤولا عن توجيه الهجمات على إسرائيل وقواتها، وغالبيتها بإطلاق صواريخ على مرتفعات الجولان".
الصحة اللبنانية: سيتم إخلاء المستشفيات في الضاحية الجنوبية
قالت وزارة الصحة اللبنانية إنه سيتم إخلاء المستشفيات في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد الغارات الإسرائيلية الكثيفة.
صاروخ أطلق من لبنان يسقط وسط إسرائيل وصفارات الإنذار لم تدو
ذكر الجيش الإسرائيلي أن صاروخا أطلق من لبنان سقط في منطقة مفتوحة وسط إسرائيل، وأقر بأن صفارات الإنذار لم تفعل مما دفعه لفتح تحقيق.
الوكالة الوطنية للإعلام: قتلى بينهم نازحون في غارة إسرائيلية على جبل لبنان
ذكرت الوطنية للإعلام في لبنان 8 قتلى سقطوا، بينهم نازحون من مناطق أخرى في البلاد، من جراء غارة إسرائيلية على منزل بقرية بعدران في جبل لبنان.
الجيش الإسرائيلي: نهاجم أهدافاً لحزب الله في بيروت والبقاع
أعلن الجيش الإسرائيلي، السبت، شن غارات على ما قال إنها مواقع لحزب في بيروت، وذكر على حسابه بتطبيق "تلغرام" أنه يهاجم "أهدافاً إرهابية لحزب الله" في بيروت والبقاع.
وذكر أن هذه الغارات جاءت "بعد معلومات استخبارية"، مشيراً إلى أنه من بين الأهداف "مصانع إنتاج الأسلحة".
حزب الله: قصفنا مستوطنة كابري بصلية من صواريخ "فادي ١"
أعلن حزب الله أنه شن، السبت، هجوما على مستوطنة كابري في شمالي إسرائيل بدفعة من صواريخ "فادي1".
وأضاف الإعلام الحربي للحزب أن ذلك يأتي "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، ورداً على الاستباحة الهمجية الإسرائيلية للمدن والقرى والمدنيين".