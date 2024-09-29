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الحرب في يومها الـ359: غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان واليمن وانتشال جثة الأمين العام لحزب الله

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عراقيون يحملون صور زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية في بيروت، خلال جنازة رمزية بمدينة الصدر في بغداد
عراقيون يحملون صور زعيم حزب الله السيد حسن نصر الله الذي قُتل في غارة جوية إسرائيلية في بيروت، خلال جنازة رمزية بمدينة الصدر في بغداد Copyright Adil al-Khazali/AP.
Copyright Adil al-Khazali/AP.
بقلم: يورونيوز
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واصل الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على مناطق واسعة من لبنان، مما أوقع قتلى بينهم مسعفون، الأحد، في وقت استأنف مقاتلو حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

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أكمل التصعيد الإسرائيلي في لبنان، الأحد، أسبوعه الأول، ولم تتوقف الغارات الجوية التي أدت إلى مقتل عدد من اللبنانيين اليوم من بينهم مسعفون، في وقت أعلن حزب الله عن شن هجوم بالصواريخ على معسكر للجيش الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن 7 مسعفين قتلوا في غارات على حومين وطيردبا بجنوب لبنان.

ومن جانبه، دعا الجيش اللبناني مواطنيه إلى "الوحدة الوطنية والامتناع عن أفعال قد تمس بالسلم بالأهلي"، وقال إن "العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين".

إليكم أحدث التطورات في الحرب الإسرائيلية على لبنان وغزة في يومها الـ359

المصادر الإضافية • أ ب، وسائل إعلام لبنانية وإسرائيلية، شبكات تواصل

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