الحرب في يومها الـ359: غارات إسرائيلية عنيفة على لبنان واليمن وانتشال جثة الأمين العام لحزب الله

بقلم: يورونيوز

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أكمل التصعيد الإسرائيلي في لبنان، الأحد، أسبوعه الأول، ولم تتوقف الغارات الجوية التي أدت إلى مقتل عدد من اللبنانيين اليوم من بينهم مسعفون، في وقت أعلن حزب الله عن شن هجوم بالصواريخ على معسكر للجيش الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن 7 مسعفين قتلوا في غارات على حومين وطيردبا بجنوب لبنان.

ومن جانبه، دعا الجيش اللبناني مواطنيه إلى "الوحدة الوطنية والامتناع عن أفعال قد تمس بالسلم بالأهلي"، وقال إن "العدو الإسرائيلي يعمل على تنفيذ مخططاته التخريبية وبث الانقسام بين اللبنانيين".

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